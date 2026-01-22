El C.Europa pide a España acción contra el fracaso escolar de los gitanos y su segregación

París, 22 ene (EFE).- El Consejo de Europa pide a España que actúe contra la «segregación» de los gitanos en la educación obligatoria y que tome medidas eficaces para reducir el abandono escolar y el absentismo de esta comunidad, así como que las comunidades autónomas y los ayuntamientos intervengan cuando están en viviendas insalubres.

En una resolución publicada este jueves, el Comité de Ministros del Consejo de Europa considera que España debe adoptar «políticas enérgicas» en favor de los gitanos en el sistema educativo y dedicar «recursos suficientes para la promoción de la educación inclusiva y de calidad en las escuelas donde la segregación es una realidad de hecho».

La resolución es consecuencia del proceso de evaluación periódico que lleva a cabo sobre la aplicación del Convenio para la Protección de las Minorías Nacionales que España ratificó en 1995 y que busca garantizar los derechos de la comunidad gitana de forma específica.

El Comité de Ministros, que es el órgano de representación de los 46 países miembros, también reclama «dispositivos eficaces contra el matrimonio precoz y forzado» de los miembros de esa comunidad.

También que se invalide «cualquier justificación judicial de la violencia hacia las chicas o las mujeres gitanas o circunstancias atenuantes «invocadas en razón del ‘contexto cultural’ de argumentos basados en el origen étnico, la ‘raza’, la religión o tradiciones o ideas nefastas».

El Consejo de Europa también demanda la promoción de la educación intercultural y la integración de la historia y de la cultura gitanas en los programas escolares de todas las comunidades autónomas, lo que debe conllevar una formación de los enseñantes.

Sobre la lucha contra la vivienda insalubre, lo que reclama es que se elaboren programas «ambiciosos y sostenibles». EFE

