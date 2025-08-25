El CAC 40 cae un 1,59 % tras el anuncio de la moción de confianza del Gobierno francés
París, 25 ago (EFE).- La Bolsa de París se derrumbó este lunes y el CAC 40 perdió un 1,59 %, tras el anuncio del primer ministro francés, François Bayrou, de que el Gobierno se someterá a una moción de confianza en la Asamblea Nacional el 8 de septiembre.
Con un Ejecutivo sin mayoría parlamentaria, los inversores temen una nueva crisis política después de que el anterior Gobierno cayera en una moción de censura en diciembre pasado.
El CAC 40 discurrió casi toda la sesión con pérdidas mínimas pero entró en barrena cuando Bayrou anunció, a algo más de una hora del cierre de las contrataciones, que expondrá su Ejecutivo a la moción de confianza. Al final, el índice cerró en 7.843,04 puntos.
Las mayores caídas fueron para Vinci (-5,81 %), AXA (-4,49 %) y Bouygues (-3,83 %)
En cambio, solo cuatro de los cuarenta valores del índice lograron subidas, además de muy escasa relevancia, con las más importantes para STMicroelectronics (0,41 %) y Kering (0,20 %). EFE
rcf/rod