El CAC 40 cede un 0,08 % por la caída de las tecnológicas estadounidenses

París, 20 ago (EFE).- La Bolsa de París cerró este miércoles con pérdidas ligeras y el CAC 40 cedió un mínimo 0,08 % hasta los 7.973,03 puntos, en una jornada de muy escasos movimientos a la espera de los resultados de la reunión anual de responsables de bancos centrales occidentales en Jackson Hole (EE.UU.).

La sesión de hoy transcurrió con oscilaciones ligeras que a medio día tiraban hacia las subidas, pero que cambiaron de curso con la apertura de Wall Street y el descenso de las grandes tecnológicas, mientras que las conclusiones de la cita de Jackson Hole no se conocerán el cierre del viernes.

La posibilidad de que entonces se sugiera un recorte de tipos de interés en Estados Unidos en septiembre, con sus consiguientes implicaciones a nivel global, domina el interés de los mercados mundiales.

En estas circunstancias, las mayores pérdidas en París fueron para valores industriales afectados por los aranceles estadounidenses, como Schneider Electric (-3,45 %), Saint Gobain (-3,13 %), Airbus (-2,56 %) o Legrand (-2,32 %).

En el lado opuesto, Danone encabezó las subidas del día (3,16 %), seguido de Kering (2,38 %) y de Pernod Ricard (2,08 %). EFE

