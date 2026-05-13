El CAC-40 de París sube un 0,35 % y rompe una racha de cuatro caídas

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París, 13 may (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este miércoles con una moderada subida de un 0,35 %, rompiendo así una racha de cuatro sesiones seguidas en rojo, a pesar del repunte de la inflación estadounidense y los precios elevados del barril de petróleo por el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

La plaza parisina logró superar por poco la barrera psicológica de los 8.000 enteros, hasta los 8.007,97 puntos, en una jornada con un intercambio de acciones por valor de 3.700 millones de euros.

De entre los 40 títulos en cotización, 21 cerraron en verde, uno sin cambios y 18 en negativo.

El fabricante de semiconductores STMicroelectronics, tras haber caído algo más del 5 % en la víspera, se disparó un 9,79 %, seguido de la siderúrgica ArcelorMittal (+7,10 %) y el fabricante automóvil Stellantis (+3,71 %).

En rojo terminaron la consultora Capgemini (-2,48 %), la agroalimentaria Danone (-2,13 %) y la constructora Eiffage (-2,06 %), entre otras empresas. EFE

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