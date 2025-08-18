El CAC-40 pone fin a una semana consecutiva de subidas y pierde un 0,50 %

París, 18 ago (EFE).- La Bolsa de París puso fin este lunes a una semana consecutiva de subidas y su índice general bajó un 0,50 % con los operadores atentos, en particular a las conversaciones sobre la guerra en Ucrania en Washington y a la reunión anual de los responsables de los grandes bancos centrales.

El indicador de tendencia del mercado francés comenzó la sesión con un muy ligero ascenso pero en unos pocos minutos, después de llegar a 7.929,42 puntos que serían el máximo del día, hubo un cambio de signo.

El CAC-40 no sólo dejó detrás los 7.923,45 puntos del cierre del viernes, sino que se situó rápidamente por debajo del listón de los 7.900 puntos que ya no volvió a superar hasta el cierre y a media jornada marcó el mínimo en 7.856,9 puntos.

En las dos últimas horas, la caída se moderó, pero aun así el indice finalizó el día en 7.884,05 puntos, lo que significa que en una semana continúa conservando un avance del 1,82 %.

No obstante, en el último mes las ganancias acumuladas se han quedado en un 0,79 % y desde comienzos del año el avance ha sido del 6,82 %.

Este lunes en el parqué parisino se negociaron títulos por valor de 2.305 millones de euros, un volumen relativamente bajo que se explica por el contexto actual de vacaciones con pocos anuncios empresariales.

En el frente de los valores, el gigante del tratamiento de residuos y de agua Veolia tuvo el mayor descenso del selectivo, del 2,20 %.

Los otros grandes descensos que vinieron a continuación fueron de compañías del sector financiero: los bancos Crédit Agricole (-2,13 %) y BNP Paribas (-1,57 %) y la aseguradora AXA (-1,52 %).

En el extremo opuesto, Thales, compañía de sistemas de electrónica para equipos aeronáuticos y de defensa, se apuntó la mayor progresión del CAC-40 (1,62 %), seguida por la inmobiliaria Unibail-Rodamco-Westfield (1,42 %), por el fabricante de microchips y equipamientos informáticos STMicroelectronics (0,93 %) y la farmacéutica Sanofi (0,85 %). EFE

ac/ad