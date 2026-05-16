El canal de Panamá descarta restricciones de tránsito por El Niño en 2026

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La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) descartó el viernes que este año pueda haber restricciones al tránsito de buques por el fenómeno de El Niño.

El Niño, que se manifiesta aproximadamente cada dos a siete años, constituye una de las fases de un ciclo climático natural que afecta a las temperaturas del océano Pacífico y a los vientos alisios.

Influye en el clima a escala global y eleva la probabilidad de sequías, lluvias torrenciales y otros fenómenos climáticos extremos. Además, añade calor a un planeta que ya se encuentra más cálido debido a la quema de combustibles fósiles.

La ACP recordó que los impactos por este fenómeno, como la sequía, suelen reflejarse «en el año siguiente».

Panamá ya experimenta condiciones de calentamiento propias de El Niño que se mantendrían por lo que resta de 2026, según la autoridad meteorológica nacional.

La ACP aseguró que por el momento El Niño no ha afectado las operaciones en la vía interoceánica, por la que pasa el 5% del comercio marítimo mundial.

«Los resultados (del monitoreo) al momento no vislumbran restricciones al tránsito hasta el 31 de diciembre de 2026», indicó la ACP en un comunicado.

El canal de Panamá funciona con agua de lluvia que almacena en los lagos artificiales de Gatún y Alhajuela.

En 2023, debido a una prolongada sequía por El Niño, esos lagos estuvieron en niveles mínimos, lo que obligó a bajar de 38 a 22 el número de tránsitos diarios.

«El Canal actualiza semanalmente las proyecciones de niveles de los embalses evaluando posibles escenarios hídricos deficitarios para mayo y junio de 2026» y hasta el momento mantiene «la programación de 38 tránsitos diarios», señaló la ACP.

La autoridad añadió que desde el año pasado puso en marcha medidas preventivas para el ahorro del agua que han permitido reforzar las reservas hídricas en los embalses.

Los principales usuarios del canal, de 80 kilómetros, son Estados Unidos y China.

La ACP tiene previsto iniciar en 2027 la construcción de un embalse de 4.600 hectáreas. Desde allí el agua sería llevada por un túnel de nueve kilómetros hasta Gatún.

Con este embalse, las autoridades esperan garantizar las operaciones del canal durante los próximos 50 años.

El proyecto, cuyo costo asciende a 1.600 millones de dólares, está previsto que finalice en 2032.

Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, el pasado 28 de febrero, la vía panameña registra un aumento en el tráfico de buques por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

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