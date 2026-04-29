El canal de Panamá descarta una especulación con los precios por el bloqueo de Ormuz

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La máxima autoridad del canal de Panamá descartó el martes que pueda haber una especulación con los costos para transitar por la vía interoceánica, a raíz de una mayor demanda por el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

Por esa ruta circulaba habitualmente el 20% del petróleo mundial antes de que estallara la guerra en Oriente Medio.

Pero debido al bloqueo, los cruces de tanqueros a través del canal de Panamá se duplicaron e incluso un buque de gas licuado de petróleo (GLP) pagó recientemente cuatro millones de dólares por pasar más rápido.

«Aquí no estamos especulando», dijo a periodistas extranjeros el administrador del canal, Ricaurte Vásquez, al explicar que el pago de montos elevados responde a una política de subastas existente antes del estallido del conflicto, el 28 de febrero, con el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

«El canal no especula sobre las políticas del mercado, esa transparencia (…) es lo que le vale al canal de Panamá la reputación que tiene», añadió.

Nueve de cada de diez cruces por el canal se programan mediante reservas. Los cupos restantes o aquellos tránsitos que se modifican por alguna contingencia quedan disponibles para subasta.

«Hay unos (navieros) que están dispuestos a pagar más, no es un tema de que uno quiera abusar», añadió el directivo, quien además aclaró que los peajes tampoco han sido incrementados.

Sin embargo, el monto promedio de las subastas aumentó de 135.000 dólares antes del conflicto, a unos 385.000 dólares en marzo, ante la necesidad de movilizar hidrocarburos a Asia desde el Golfo de México.

Vásquez sostuvo que el pago de cuatro millones fue excepcional y un reflejo de la urgencia para cumplir ciertos contratos.

El tránsito por el canal aumentó de 34 barcos en enero hasta 41 en la actualidad, con arribos de hasta 50 naves diarias, según los administradores.

«Tenemos una capacidad de 36 barcos diarios porque es lo que podemos manejar con este régimen de lluvias y la disponibilidad de agua», apuntó Vásquez.

No obstante, reconoció que esta situación dependerá del desarrollo de la guerra, el comercio global y el impacto que tendría una reducción de las precipitaciones por el fenómeno de El Niño.

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