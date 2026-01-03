El canciller de Venezuela exige a Trump que devuelva de «manera inmediata» a Maduro

Caracas, 3 ene (EFE).- El canciller de Venezuela, Yván Gil, exigió este sábado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que devuelva de «manera inmediata» a su homólogo del país suramericano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, después de que la Administración estadounidense confirmara que ambos habían sido capturados y sacados «por aire del país», en medio de un ataque.

«Necesitamos que Estados Unidos y el Gobierno del presidente Trump se hagan responsables por la integridad física y devuelvan de manera inmediata al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y la primera dama, Cilia Flores», señaló en un contacto telefónico con el canal multiestatal Telesur. EFE

