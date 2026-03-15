El canciller indio viaja a Bruselas para reunirse con los 27 en plena crisis internacional

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Nueva Delhi, 15 mar (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, partió este domingo hacia Bruselas en una visita oficial de dos días para participar en una reunión con los ministros de Exteriores de los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE) en el Consejo de Asuntos Exteriores.

Jaishankar asistirá al encuentro por invitación de la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores indio en un comunicado.

El encuentro, que se celebrará el lunes en la capital belga y reunirá a los cancilleres europeos con Jaishankar, centrará su agenda en la guerra en Ucrania y la fuerte tensión internacional por la escalada bélica en Oriente Medio tras el estallido del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, según indica el programa del Consejo en un comunicado.

Durante su visita, el ministro indio mantendrá reuniones separadas con diferentes responsables de las instituciones europeas y con su homólogo belga, además de con los ministros de Exteriores del bloque comunitario.

La visita se produce semanas después de que la India y la Unión Europea anunciaran el pasado 27 de enero la firma de un acuerdo de libre comercio (TLC) considerado histórico, que llegó a la mesa tras 18 años de negociaciones.

El tratado fue firmado en Nueva Delhi entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro indio, Narendra Modi, y busca crear un mercado potencial combinado de cerca de 2.000 millones de consumidores que representaría alrededor de una cuarta parte del PIB mundial.

Von der Leyen, que advirtió recientemente de que Europa ya no puede ser «la guardiana del viejo orden mundial» de un mundo desaparecido, ha subrayado desde hace meses la necesidad de reforzar las relaciones con potencias del Sur Global, a las que Bruselas considera actores clave en la configuración del nuevo escenario internacional.

La India, por su parte, está reforzando su papel como agente activo en el tablero global y en la toma de decisiones internacionales, y ha intensificado en las últimas semanas su actividad diplomática, con contactos entre Modi y el propio Jaishankar con varios líderes y representantes para abordar la creciente inestabilidad del planeta. EFE

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