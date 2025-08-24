El canciller iraní viaja a Arabia Saudí para una reunión de países islámicos sobre Gaza

2 minutos

Teherán, 24 ago (EFE).- El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, viajó este domingo a la ciudad saudí de Yeda para asistir a una reunión extraordinaria de los cancilleres de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), destinada a discutir la situación en la Franja de Gaza, donde la ONU acaba de declarar una situación de hambruna en la gobernación de Gaza.

Araqchí abordó el avión rumbo a Yeda desde el aeropuerto de Mehrabad de Teherán, al frente de una delegación diplomática, para participar mañana lunes en la reunión extraordinaria de los ministros de Exteriores del organismo, compuesto por 57 países, según informó la agencia oficial IRNA.

El medio indicó que en la cita se debatirá la crisis humanitaria en Gaza y la prestación de ayuda urgente, así como sobre las “dimensiones jurídicas y políticas” de la intención de Israel de ocupar ese territorio.

Esta mañana, el Ministerio de Exteriores iraní publicó un artículo del jefe de la diplomacia del país para el periódico árabe Asharq Al-Awsat, en el que Araqchí criticó el plan del “Gran Israel”, planteado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

La expresión “Gran Israel” hace referencia a las fronteras bíblicas de la época del rey Salomón, que incluirían Cisjordania, además de parte de Jordania, Líbano y Siria.

“El primer ministro de este régimen criminal (Israel), con el pleno apoyo de las potencias occidentales, declara con orgullo que es el encargado de implementar la idea del ‘Gran Israel’, lo que demuestra en sí mismo la siniestra intención de ocupar y anexar tierras árabes e islámicas, desde Jordania, Egipto, Líbano y Siria hasta Arabia Saudí”, denunció el ministro iraní de Exteriores.

Araqchí dijo que este plan constituye una “amenaza existencial” que puede poner en peligro la seguridad regional y la paz mundial, y exigió medidas decisivas para detener lo que calificó de genocidio de los palestinos en Gaza.

El máximo diplomático iraní describió las acciones de Israel en Gaza como un “genocidio deliberado y organizado, que incluye asesinatos masivos de mujeres y niños, desplazamientos forzados, hambruna y la destrucción de infraestructura civil”.

“No se trata de una confrontación militar temporal ni de una crisis humanitaria común y corriente, sino de una campaña sistemática de limpieza étnica”, alertó. EFE

ash/jfu