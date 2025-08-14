The Swiss voice in the world since 1935

El canciller taiwanés reafirma lazos «cordiales» con Tokio tras su viaje a Japón en julio

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Taipéi, 14 ago (EFE).- El ministro taiwanés de Asuntos Exteriores, Lin Chia-lung, confirmó este jueves que visitó Japón el mes pasado y subrayó que «la reacción negativa» de China por el viaje no dañará las relaciones «cordiales» entre Taipéi y Tokio, informó la agencia de noticias CNA.

Aunque no es la primera vez que un alto funcionario taiwanés visita Japón, este tipo de travesías rara vez se hacen públicas debido a la ausencia de relaciones diplomáticas oficiales entre ambos territorios.

En declaraciones ante los medios de comunicación, Lin habló por primera vez sobre su reciente estancia en el país nipón, afirmando que Taiwán está «haciendo amigos con países de todo el mundo».

«Dadas las relaciones cordiales entre Taiwán y Japón, es natural que, mientras estuve en Japón, visitara la Expo 2025 de Osaka y me reuniera con amigos japoneses», manifestó el canciller isleño.

En cuanto a la airada reacción de Pekín, que pospuso una reunión de ministros de Agricultura con Japón prevista para el 11 de agosto en Tokio, Lin se limitó a señalar que no afectará al curso de las relaciones entre Taipéi y Tokio.

China, que considera a Taiwán como una «parte inalienable» de su territorio, presentó además una protesta formal ante Japón por la visita de Lin, acusando a Tokio de «proporcionar una plataforma para actividades separatistas antichinas» y de «enviar una señal gravemente equivocada».

«China insta a Japón a acatar el espíritu de los cuatro documentos políticos entre China y Japón y los solemnes compromisos asumidos sobre la cuestión de Taiwán, y a tomar medidas inmediatas para eliminar el grave impacto de este incidente», subrayó la Cancillería del gigante asiático en un comunicado del pasado 25 de julio. EFE

jacb/aa/rrt

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR