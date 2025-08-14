El canciller taiwanés reafirma lazos «cordiales» con Tokio tras su viaje a Japón en julio

2 minutos

Taipéi, 14 ago (EFE).- El ministro taiwanés de Asuntos Exteriores, Lin Chia-lung, confirmó este jueves que visitó Japón el mes pasado y subrayó que «la reacción negativa» de China por el viaje no dañará las relaciones «cordiales» entre Taipéi y Tokio, informó la agencia de noticias CNA.

Aunque no es la primera vez que un alto funcionario taiwanés visita Japón, este tipo de travesías rara vez se hacen públicas debido a la ausencia de relaciones diplomáticas oficiales entre ambos territorios.

En declaraciones ante los medios de comunicación, Lin habló por primera vez sobre su reciente estancia en el país nipón, afirmando que Taiwán está «haciendo amigos con países de todo el mundo».

«Dadas las relaciones cordiales entre Taiwán y Japón, es natural que, mientras estuve en Japón, visitara la Expo 2025 de Osaka y me reuniera con amigos japoneses», manifestó el canciller isleño.

En cuanto a la airada reacción de Pekín, que pospuso una reunión de ministros de Agricultura con Japón prevista para el 11 de agosto en Tokio, Lin se limitó a señalar que no afectará al curso de las relaciones entre Taipéi y Tokio.

China, que considera a Taiwán como una «parte inalienable» de su territorio, presentó además una protesta formal ante Japón por la visita de Lin, acusando a Tokio de «proporcionar una plataforma para actividades separatistas antichinas» y de «enviar una señal gravemente equivocada».

«China insta a Japón a acatar el espíritu de los cuatro documentos políticos entre China y Japón y los solemnes compromisos asumidos sobre la cuestión de Taiwán, y a tomar medidas inmediatas para eliminar el grave impacto de este incidente», subrayó la Cancillería del gigante asiático en un comunicado del pasado 25 de julio. EFE

