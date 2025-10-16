El cantautor Silvio Rodríguez visita en Montevideo a Lucía Topolansky, viuda de Mujica

Montevideo, 16 oct (EFE).- El cantautor cubano Silvio Rodríguez visitó la chacra (finca) de la exvicepresidenta uruguaya y viuda del expresidente José Mujica, Lucía Topolansky, en la víspera de su presentación en Montevideo y que hace parte de una gira por Latinoamérica.

Así lo informó -mediante una publicación en la red social X- el Movimiento de Participación Popular (MPP), la agrupación política integrante del oficialista Frente Amplio que lideró Mujica hasta su muerte -acaecida el pasado 13 de mayo- y de la cual Topolansky es también referente.

«Lucía recibió a Silvio Rodríguez en la chacra “La vida fue pasado, pero es más porvenir”», escribió el MPP, con una cita de la canción ‘Más porvenir’, que Rodríguez dedicó el pasado enero al expresidente uruguayo, en una publicación acompañada de un video con imágenes del encuentro.

‘Más porvenir’ fue el tema con el que Rodríguez se sumó en enero a ‘Una canción para Pepe’, la iniciativa de enviarle a Mujica canciones, poemas y otros mensajes de cariño, tras conocerse que su cáncer de esófago se había extendido y que el político pidiera a la prensa y a los visitantes que se acercaban asiduamente a su chacra para disfrutar de sus últimos meses.

«Querido Pepe, este es mi saludo desde Cuba a ti y a Lucía Topolansky, esposa de Mujica. Estos versos los compuse en el 2009, cuando te escuché decir algunas cosas. Hace unos días los terminé y les puse esta música que vas a escuchar ahora», dijo entonces el trovador cubano en el video con el que se unió a la campaña.

Rodríguez, que tendrá en el Antel Arena de la capital uruguaya una primera presentación este viernes y una segunda el sábado, ya recorrió Chile y Argentina como parte de una gira latinoamericana que, según anunció el músico en la red social Instagram, también tendrá paradas en Perú y Colombia.

Durante su estadía en Buenos Aires, donde actuó en el Movistar Arena el 11 y el 12 de octubre y volverá a presentarse el próximo martes, el cubano mantuvo un encuentro con la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, quien purga desde junio una pena de seis años de prisión domiciliaria.

En Argentina, también fue reconocido por las Madres de Plaza de Mayo, que le otorgaron un pañuelo blanco, símbolo de su ininterrumpida lucha para conocer el paradero de sus hijos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar (1976-1983). EFE

