El carguero ruso hundido frente a España en 2024 llevaba reactores nucleares

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El carguero ruso Ursa Major, que se hundió misteriosamente frente a las costas españolas en diciembre de 2024, transportaba «componentes de dos reactores nucleares» similares a los utilizados en submarinos, según un escrito del gobierno español consultado el miércoles por la AFP.

El buque, que dependía del Ministerio de Defensa ruso y estaba sometido a sanciones estadounidenses, se hundió en la noche del 23 de diciembre de 2024 en aguas internacionales del mar Mediterráneo -unos 110 kilómetros al sur de Cartagena, en el sureste de España- con 16 personas a bordo, entre ellas dos marineros que nunca fueron encontrados.

El capitán del buque «finalmente confesó» que el navío transportaba «los componentes de dos reactores nucleares similares a los utilizados por submarinos», según explica una carta del gobierno con fecha del 23 de febrero de 2026, en respuesta a una pregunta del Congreso español un mes antes.

Según el capitán, los reactores «no portaban combustible nuclear», aunque esta información no pudo ser confirmada, de acuerdo con esta carta citada en un artículo de la CNN publicado en la noche del martes.

De acuerdo con esa cadena estadounidense y el diario regional La Verdad de Murcia, que ya había mencionado esta hipótesis a finales de diciembre, el carguero podría haber sido hundido en una operación militar occidental, ya que transportaría los reactores hacia Corea del Norte, a pesar de que oficialmente se dirigía a Vladivostok, en el extremo oriente ruso.

En aquel momento, la compañía propietaria del buque indicó que creía que se trataba de un «atentado terrorista».

Contactado en enero por la AFP, el capitán Óscar Villar, responsable de la capitanía de Cartagena y encargado por entonces de las investigaciones, no quiso confirmar la hipótesis planteada por La Verdad de Murcia y después por CNN, que afirman basarse ambos en un informe de investigación español.

El Instituto Geográfico Nacional había explicado por su parte a la AFP haber registrado «cuatro señales sísmicas que podrían corresponder a unas explosiones submarinas» cerca de Cartagena aquel día, que se asemejaban «a las que se hacen en tierra en canteras para extraer materiales de construcción o las que hacen los militares buceadores en sus pruebas de medidas antiminas».

El Ministerio de Defensa español declaró en enero que no tenía comentarios al respecto, tras varias preguntas formuladas por la AFP sobre el tema.

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