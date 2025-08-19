El cineasta Albert Serra será premiado en las Jornadas venecianas

The Swiss voice in the world since 1935

Roma, 19 ago (EFE).- El cineasta español Albert Serrá será galardonado en las Jornadas de los Autores de Venecia, certamen paralelo e independiente de la Mostra, por la «originalidad» y valor «poético» de sus obras, informaron este mates sus organizadores.

Serra, ganador de la última Concha de Oro en San Sebastián por sus ‘Tardes de soledad’ (2024), ha sido declarado ganador de la tercera edición del premio ‘Le vie dell’immagine’ de las Jornadas y lo recibirá el próximo 4 de septiembre en el Lido veneciano.

Los organizadores han celebrado al realizador español como «un autor que más que cualquier otro ha puesto en crisis los confines, convirtiéndolos en un territorio de revelación» y que ha hecho del «riesgo y de la libertad expresiva los pilares de su obra».

Desde sus primeras películas, como ‘Honor de cavallería’ (2006) a títulos más recientes como ‘La mort de Louis XIV’ (2016), Serra «ha desarrollado un cine que se interroga sobre la historia, los mitos y el presente mediante una mirada radical e innovadora».

El cineasta protagonizará un encuentro con el público en Venecia a partir de las 12.00 horas locales (10.00 GMT) tras recibir el galardón.

Las Jornadas de los Autores es un concurso que transcurre de forma paralela e independiente al Festival de Venecia, que tendrá lugar desde el próximo 27 de agosto hasta el 6 de septiembre. EFE

