El colombiano Santiago Arias llega a Argentina para firmar con club Independiente

2 minutos

Buenos Aires, 24 ene (EFE).- El futbolista colombiano Santiago Arias llegó este lunes a Argentina para ser refuerzo del Atlético Independiente, club con el que firmará un contrato por dos temporadas y con la promesa de «dejar todo» por su nuevo equipo.

El lateral derecho de 34 años, que llega libre tras su paso por Bahía de Brasil, se mostró ilusionado con el nuevo desafío: “Siempre dejé todo por el equipo que confía en mí. Lo he hecho en todos los clubes donde estuve y esta vez no será la excepción”, expresó a los periodistas a su llegada a Buenos Aires en el aeropuerto de Ezeiza.

«Estoy contento de estar en este país tan futbolero. Ahora trabajaremos para que sea lo mejor para el club y para alcanzar los objetivos que se trazaron», agregó.

El defensor se convertirá en el segundo refuerzo del conjunto de Avellaneda, por detrás del recién llegado Ignacio Malcorra desde el Rosario Central, y quedará así a disposición del entrenador Gustavo Quinteros, quien buscaba reforzar el lateral derecho luego de la salida de Federico Vera.

Quinteros valoró la incorporación del colombiano tras el debut del equipo en el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol argentino: “Tiene experiencia, es un jugador de selección y jugó en equipos grandes. Esperamos que le vaya bien”.

Arias cuenta con una extensa trayectoria internacional: ha pasado por La Equidad de Colombia, Sporting de Lisboa, PSV Eindhoven, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen y Granada.

Fue parte, además, del seleccionado colombiano y disputó los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

Independiente continúa en la búsqueda de un centrodelantero para completar el plantel, mientras se prepara para visitar este martes a Newell’s all Boys, en el Coloso Marcelo Bielsa, en la segunda fecha del torneo local. EFE

