El comercio entre EEUU y Venezuela crece un 22,7% tras la reanudación de las operaciones petroleras

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El intercambio comercial entre Estados Unidos y Venezuela aumentó 22,7 % en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo del año anterior, debido principalmente a las exportaciones venezolanas de crudo tras la reanudación de relaciones comerciales y diplomáticas entre ambos países, según un reporte divulgado este martes.

Las relaciones entre Caracas y Washington se normalizaron luego de la captura de Nicolás Maduro en enero en una operación militar ordenada por el presidente Donald Trump.

La entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez asumió las riendas de forma interina y desde entonces abrió los sectores petrolero y minero al capital privado.

Estados Unidos, por su parte, flexibilizó una serie de sanciones a la industria petrolera venezolana y otorgó licencias a empresas extranjeras para operar en el país.

De acuerdo al reporte de la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (Venamcham), el volumen del comercio en ambos sentidos cerró el primer trimestre en 3.293 millones de dólares, versus los 2.682 millones de dólares del mismo período de 2025.

«El crecimiento del intercambio refleja una recuperación parcial del flujo comercial bilateral, impulsada principalmente por el componente energético, en un contexto de flexibilización regulatoria selectiva y reactivación de canales comerciales formales», indicó Venamcham.

Las cifras que se desprenden de la United States International Trade Commission de Estados Unidos señalan que las exportaciones venezolanas hacia esa nación totalizaron 1.875 millones de dólares, de las cuales, 96,53% corresponden a ventas de crudo.

Empresas estadounidenses como Chevron que ya opera en el país y otras nueve nueve han firmado acuerdos con Venezuela en los últimos meses.

En cuanto a las exportaciones no petroleras de Venezuela destaca en segundo lugar el café. Mientras que Estados Unidos envía al territorio venezolano cereales, equipos eléctricos y alimentos preparados para animales.

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