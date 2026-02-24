El comercio exterior de EE.UU. creció en 2025 a un ritmo similar al del conjunto del G20

París, 24 feb (EFE).- Las importaciones estadounidenses crecieron un 4,6 % en el conjunto de 2025, pese a la guerra arancelaria desatada por Donald Trump, y eso es un porcentaje finalmente muy similar al 4,8 % de aumento en el conjunto de los países del G20, y la evolución fue similar para las exportaciones.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que este martes publicó las cifras del comercio exterior del G20 en el último trimestre de 2025 y en el conjunto del ejercicio indicó que en el caso de las exportaciones el incremento en Estados Unidos fue del 6 %, y del 5,3 % en el bloque de las 20 mayores economías del mundo.

En el cuarto trimestre, las exportaciones estadounidenses disminuyeron un 0,8 %, después de haber caído un 0,7 % en el tercero y de haberse desplomado un 18,5 % en el segundo, cuando entraron en aplicación los aranceles impuestos por Trump, que en muchos casos se suavizaron en los meses siguientes.

Esas caídas contrastan con el tirón del 18,6 % entre enero y marzo, cuando muchas empresas anticiparon la entrada de productos en Estados Unidos ante la perspectiva de los aranceles.

En cuanto a las exportaciones estadounidenses, repuntaron un 3,1 % en el cuarto trimestre, tras un ligero repliegue del 0,4 % en el tercero. Habían progresado un 4 % en los tres primeros meses del año y un 2,7 % en el segundo.

Al margen del caso de Estados Unidos, uno de los elementos más significativos entre los otros miembros del G20 fue que las importaciones de China permanecieron estancadas en el conjunto de 2025, mientras sus exportaciones aumentaron un 5,4 %.

Es decir, que las ventas del gigante asiático al exterior no se vieron globalmente impedidas por los aranceles estadounidenses, aunque sí que se dirigieron en parte a otros destinos.

Si se observa la evolución de las exportaciones de los principales socios de Estados Unidos, las de México se incrementaron un 7,8 %, mientras las de Canadá sufrieron un descenso del 2,3 %.

Por lo que respecta a las importaciones, las de México subieron un 4,7 %, al tiempo que las de Canadá crecieron únicamente un 0,7 %.

En términos relativos, Argentina fue el país del G20 que vivió una mayor expansión de su comercio internacional, con un salto del 9,3 % para las exportaciones y del 24,7 % para las importaciones.

Entre los europeos, Alemania, ‘número uno’ del comercio exterior en el Viejo Continente, elevó en un 5,4 % las ventas al exterior y aumentó en un 9,2 % las compras.

Como bloque, la Unión Europea fue la primera potencia exportadora con 7,661 billones de dólares en 2025 (+7 % respecto a 2024), muy por delante de China (3,775 billones) y Estados Unidos (2,185).

Las importaciones de la UE representaron, por su parte, 7,405 billones de dólares, mientras Estados Unidos compró mercancías en el exterior por 3,415 billones y China por 2,595 billones. EFE

