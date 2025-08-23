The Swiss voice in the world since 1935

El comisario de Defensa de la UE pide no dividir Europa en «zonas de influencia»

Bruselas, 23 ago (EFE).- El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, dijo este sábado durante un acto en Bruselas por el día de la Bandera de Ucrania que Europa debe aprender lecciones de historia y no dividirse en «zonas de influencia», e insistió en que «todos los países tienen derecho a elegir su destino».

«Necesitamos aprender lecciones de la historia: no dividir a Europa en zonas de influencia. Todos los países tienen derecho a elegir su destino: ser miembros de la OTAN o de la Unión Europea (UE), Ucrania incluida. Y nadie tiene derecho a veto en esa decisión, ni siquiera (Vladímir) Putin», dijo Kubilius.

El comisario lituano recordó que este mismo día también se conmemora el aniversario del Pacto Molotov-Ribbentrop, o Tratado de no Agresión entre Alemania y la Unión Soviética, firmado por los gobiernos de Adolf Hitler y Iósif Stalin en 1939 y en el que se establecía cuales eran las zonas de influencia soviética y alemana en la Europa oriental.

«También fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de 50 años de esclavitud en los países bálticos y más tarde en Europa central», apuntó Kubilius.

Asimismo, insistió en que la democracia y la libertad en Europa «no son posibles sin la independencia de Ucrania», y añadió que el país no solo lucha por su independencia, «sino también por el futuro de una Europa libre».

«El futuro de Europa sería totalmente diferente si Putin triunfara. Y no lo logrará. Porque existe Ucrania. Ucrania con su bandera. Bandera de la historia, bandera del dolor, bandera de la lucha, bandera de la victoria y bandera de los héroes», añadió. EFE

