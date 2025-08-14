The Swiss voice in the world since 1935

El conductor que embistió a la multitud en celebración de Liverpool FC fue imputado por nuevos cargos

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

Un británico acusado de embestir en mayo a una multitud con su coche, en la celebración de Liverpool FC por su título de la liga inglesa de fútbol, hiriendo a más de cien personas, sumó este jueves 24 nuevos cargos en su contra en una audiencia.

Paul Doyle, de 53 años, fue imputado por agresión a 23 víctimas, incluyendo seis niños, y por pelea, tras comparecer en un tribunal de Liverpool (noroeste).

El acusado, exmilitar de la Royal Navy, que compareció por videoconferencia desde la prisión donde se encuentra detenido, rompió a llorar al escuchar los nuevos cargos en su contra.

El día de los hechos, el coche de Doyle fue rodeado por una multitud de seguidores de Liverpool, de forma hostil por parte de algunos.

El conductor retrocedió, para luego acelerar, zigzagueando y atropellando a personas en ambos lados de la calle, causando 134 heridos, según un balance actualizado de la policía de Merseyside, la región de Liverpool.

Paul Doyle fue arrestado en el lugar y la policía descartó rápidamente la hipótesis terrorista, aclarando que se trataba de un incidente aislado.

El imputado comparecerá nuevamente el 4 de septiembre, en una audiencia en la que deberá admitir o rechazar su culpabilidad.

Doyle ya había sido imputado a finales de mayo por conducción peligrosa y lesiones graves voluntarias contra seis víctimas, entre ellas un niño de 11 años.

El 26 de mayo, cuando miles de seguidores de Liverpool FC asistían al desfile para celebrar la victoria del club en el campeonato inglés, el coche de Doyle entró en una calle que acababa de ser reabierta para dejar pasar una ambulancia, según los primeros indicios de la investigación.

Según el fiscal Philip Astbury, durante la primera comparecencia del acusado, Doyle embistió «deliberadamente» a la multitud, usando su coche «como un arma».

La fecha provisional para el juicio, que podría durar de tres a cuatro semanas, está fijada para el 24 de noviembre.

cla/adm/psr/mb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
6 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
7 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR