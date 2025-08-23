El conflicto marca la campaña electoral colombiana mientras avanzan pesquisas de atentados

5 minutos

Bogotá, 23 ago (EFE).- Mientras avanzan las investigaciones sobre los dos atentados que el jueves pasado sacudieron a Colombia y causaron al menos 19 muertos y cerca de 80 heridos, el conflicto armado irrumpe como eje central de la campaña para las elecciones de 2026.

Hasta el momento han sido detenidos tres hombres acusados de participar en el ataque contra una base aérea en Cali, capital del Valle del Cauca y principal ciudad del suroeste colombiano.

Uno de ellos, según informó el presidente, Gustavo Petro, es Diomar Mancilla; los otros dos son Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando, cuya detención fue legalizada este sábado por un juez.

La Fiscalía acusa a los últimos de trasladar dos camiones cargados con explosivos y de activar uno de ellos junto a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, donde la explosión mató a seis civiles.

Ese atentado fue atribuido al Estado Mayor Central (EMC), la facción más poderosa de las disidencias de las FARC, mientras que el ataque contra un helicóptero policial, ocurrido durante un operativo de erradicación de coca en una zona rural de Amalfi (Antioquia), se atribuyó al frente 33, otra disidencia.

Aunque en un principio se habló del uso de drones para derribar la aeronave, Petro aclaró este sábado que en realidad se trató de una «trampa» previamente instalada en el terreno donde el helicóptero aterrizó.

El lugar, explicó, «ya había sido acondicionado desde días antes, quizás meses, con cilindros de explosivos enterrados bajo un metro en el subsuelo».

«Es probable que los atacantes del narco podían presuponer que un helicóptero aterrizaría allí o podían interceptar las comunicaciones de la unidad policial», añadió el presidente, al detallar que las cargas estallaron cuando los policías comenzaban a evacuar.

Petro subrayó que «la trampa era muy difícil de detectar» y rechazó que el aumento de cultivos ilícitos y de presencia armada sea consecuencia de su política, pues afirmó que «han crecido un poco por el incremento de consumo (de cocaína) en Europa».

«Busqué hablar con ellos (grupos armados) para que dejen la violencia y no me arrepiento. Nadie debe arrepentirse de buscar la paz», dijo.

Presión en ambiente electoral

El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, encabezó este sábado una reunión extraordinaria con la cúpula militar y de la Policía en la ciudad de Rionegro, en Antioquia, con el fin de «coordinar acciones para fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública en la región”.

Mientras tanto, la presión crece sobre el Gobierno y los grupos armados en un ambiente cada vez más electoral.

En la arena política, el precandidato presidencial independiente Juan Carlos Pinzón, quien fue ministro de Defensa en el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), expresó su «preocupación» ante el «debilitamiento» y «desmoralización» de la Fuerza Pública, de lo que responsabilizó a la administración de Petro.

En la misma línea se expresó la senadora y aspirante presidencial del partido de derecha Centro Democrático Paloma Valencia, quien aseguró que el Ejecutivo «se quedó dormido frente a los violentos» y «hoy la violencia nos está comiendo».

La sombra de la violencia política

El llamamiento urgente a la seguridad marcó también el discurso que dio hoy el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) en un acto de homenaje al precandidato presidencial de su partido Miguel Uribe Turbay, en el lugar del occidente de Bogotá donde en junio pasado ocurrió el atentado que le costó la vida.

«Que, como lo reclamó Miguel, haya seguridad para que en las veredas, en los pueblos y en las ciudades de Colombia se pueda dormir con tranquilidad, sin la pesadilla de esperar el asalto del violento», expresó el exmandatario, líder y fundador del Centro Democrático.

Esa formación política anunció el viernes que Miguel Uribe Londoño, padre de Uribe Turbay, ocupará su lugar en la carrera presidencial, en las antípodas ideológicas de otro recién proclamado precandidato: el senador de izquierda Iván Cepeda.

Cepeda, quien fue facilitador del proceso de paz entre el Gobierno y las FARC en el acuerdo de 2016 y es contraparte del expresidente Uribe en el llamado ‘juicio del siglo’ en Colombia, confirmó que será precandidato a la Presidencia por el Pacto Histórico, la coalición que llevó a Petro al poder en 2022.

«Soy defensor de derechos humanos, sobreviviente del genocidio político, hijo de un senador de la Unión Patriótica asesinado por su compromiso con los derechos de la gente», recordó el senador, en referencia a su padre, Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1994 por militares y paramilitares.

Tras el asesinato de Uribe Turbay y los recientes atentados, Colombia se encamina a las elecciones legislativas y presidenciales de marzo y mayo de 2026, respectivamente, con el temor de revivir la violencia política de los años 80 y 90, cuando varios candidatos presidenciales fueron asesinados. EFE

csr/joc/psh

(foto)