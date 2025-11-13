El conglomerado colombiano Grupo Aval gana 238 millones de dólares en el tercer trimestre

Bogotá, 13 nov (EFE).- El conglomerado financiero Grupo Aval, uno de los principales de Colombia, tuvo una utilidad neta de 891.000 millones de pesos (unos 238 millones de dólares) en el tercer trimestre de este año, un 22,4 % más que en el mismo periodo de 2024, informó este jueves la empresa.

«El incremento en ganancias es explicado principalmente por un mayor ingreso por método de participación», señaló el Grupo Aval en su balance de resultados.

La compañía también informó que su utilidad antes de impuesto a las ganancias (EBT) fue de 1,2 billones de pesos (unos 333 millones de dólares), lo que supuso un crecimiento del 16,5 %.

«La cartera bruta alcanza los 203.400 millones de pesos (unos 54,2 millones de dólares), un crecimiento de 4,6 % frente al tercer trimestre de 2024», agregó la información.

Los depósitos consolidados ascendieron a 212.600 millones de pesos (unos 56,7 millones de dólares), un crecimiento del 8,5 % frente al mismo periodo de 2024, indicó el balance.

En Colombia, el Grupo Aval controla cuatro grandes bancos comerciales (Banco de Bogotá, de Occidente, Popular y AV Villas), el fondo de pensiones Porvenir y la corporación financiera Corficolombiana.

Igualmente tiene una amplia presencia en Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, países en los que por medio de diferentes entidades suma 3,6 millones de clientes bancarios. EFE

