El Congreso de Colombia hunde el nuevo proyecto de reforma tributaria de Petro

El Congreso de Colombia archivó el martes la nueva propuesta de reforma tributaria del presidente izquierdista Gustavo Petro, con la que el mandatario aspiraba recaudar unos 4.000 millones de dólares para añadir al presupuesto nacional de 2026.

El texto incluía cambios en la recaudación del IVA, mayores impuestos por patrimonio para los más ricos y para compañías extranjeras que operan en Colombia. También proponía instaurar mayores mecanismos de control en la economía digital.

Una comisión del Senado hundió la tercera propuesta tributaria del gobierno de Petro, con nueve votos en contra y cuatro a favor, en medio de un elevado déficit fiscal y los llamados a una reducción del gasto estatal por parte de organismos internacionales como el FMI.

«Acabamos de hundir la reforma tributaria del gobierno de Petro. Le cumplimos al país, pero sobre todo le blindamos el bolsillo a los colombianos», dijo en una declaración en video publicada en la red social X el senador Mauricio Gómez, del Partido Liberal y miembro de la comisión económica que tumbó el proyecto.

Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, impulsó desde el inicio de su mandato en 2022 varias reformas emblemáticas al sistema tributario, la salud y el trabajo.

Pero a ocho meses de dejar el poder, solo la laboral y pensional llegaron a ser ley.

A inicios de diciembre, Petro dijo que el hundimiento de su nueva reforma tributaria significaría un incremento en el déficit fiscal, lo que podría impactar el desarrollo de proyectos clave como el metro de Bogotá.

«Quienes hablan de derroche de gasto y recorte no entienden ni las necesidades sociales ni el Estado social de derecho, por eso vamos hacia una emergencia», escribió el mandatario en X en ese entonces.

