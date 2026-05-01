El Congreso de El Salvador cambia las reglas para nombrar al árbitro electoral ante una eventual reelección de Bukele

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El Congreso de El Salvador, controlado por el oficialismo, cambió el miércoles las reglas para elegir al árbitro electoral, a menos de un año de las presidenciales en las que se da por descontado que el mandatario Nayib Bukele buscará un nuevo período.

Hasta ahora, tres de los cinco magistrados electorales eran propuestos por los partidos con más votos en los comicios previos y los dos restantes por la Corte Suprema de Justicia, pero una reforma constitucional planteada por Bukele horas antes dejó esa facultad en manos de la Asamblea Legislativa.

La enmienda fue aprobada por 57 de los 60 diputados que integran el Congreso en este país donde Bukele controla prácticamente todos los poderes.

«No más cuotas partidarias. No más agendas ni intereses personales en la máxima autoridad electoral», señaló en la red social X el presidente del Legislativo, Ernesto Castro.

Los actuales magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) fueron elegidos en 2024 por un periodo de cinco años y seguirían siendo la autoridad de las elecciones generales de febrero de 2027.

Se da por hecho que Bukele buscará un tercer mandato consecutivo en esos comicios gracias a la amplia popularidad que le da su guerra contra las pandillas, cuestionada por grupos de derechos humanos.

La reforma «está pensada para que el partido oficial controle totalmente al ente electoral», denunció en X la oenegé Acción Ciudadana.

Previamente, los diputados aprobaron otra modificación constitucional, a petición de Bukele, que permitirá a los salvadoreños que viven en el extranjero tener representación en el Congreso.

Esas personas ya podían elegir presidente. Ahora habrá un circunscripción especial para votar por legisladores, cuyo número dependerá del padrón electoral.

Según la presidencia, unos tres millones de salvadoreños viven en el exterior. Casi un tercio de ellos está habilitado para votar.

Durante el gobierno de Bukele, el Congreso ha reformado la Constitución en varias ocasiones. El año pasado aprobó la reelección indefinida a pedido del presidente, que llegó al poder en 2019.

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