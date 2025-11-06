El Congreso de Perú declara «persona non grata» a la presidenta de México

afp_tickers

3 minutos

El Congreso peruano declaró este jueves a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como «persona non grata» por su «inaceptable injerencia en asuntos internos» del país al otorgar asilo político a la exjefa de gabinete Betssy Chávez.

La moción presentada por partidos de derecha obtuvo 63 votos a favor y 33 en contra, además de dos abstenciones. El Congreso sostiene que la mandataria mexicana mostró una conducta hostil hacia Perú desde que asumió su cargo en octubre de 2024.

«Se ha establecido claramente que hay una injerencia no solamente en palabras (de la presidenta) y en declaraciones que desprestigian a la nación peruana sino también con este reciente hecho donde se ha dado asilo a la señora Betssy Chávez», dijo el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, en conferencia de prensa.

Perú rompió relaciones diplomáticas con México el lunes tras el asilo otorgado a Chávez, procesada por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022 del expresidente Pedro Castillo.

Chávez permanece asilada en la residencia de la embajada mexicana y la cancillería evalúa una solicitud de salvoconducto, indicó el gobierno el miércoles.

«Es inaceptable que el gobierno de México brinde asilo a este tipo de personas. También brindó asilo antes a la esposa de Castillo», agregó Rospigliosi del partido de derecha Fuerza Popular.

– «Papelón internacional» –

Pero las fuerzas opositoras criticaron la decisión de la mayoría legislativa.

«Nos oponemos rotundamente, porque aquí, una vez más hacen el papelón internacional rompiendo relaciones con el hermano país de México. No quieren respetar el convenio sobre asilo diplomático que ha firmado el Perú desde 1954», dijo en el debate el congresista del partido de la bancada Socialista, Jaime Quito.

Tras la ruptura de las relaciones diplomáticas, el presidente interino José Jerí anunció la noche de lunes en su cuenta X «que la encargada de la embajada de México en Perú, Karla Ornela, fue informada por el canciller que tiene un plazo perentorio para abandonar» el país.

El gobierno mexicano consideró «excesiva y desproporcionada» la decisión de Lima y defendió el asilo a Chávez como un «acto legítimo (…) y apegado a derecho internacional» que no interviene «en modo alguno» en los asuntos internos de Perú.

Pese a la crisis diplomática, el comercio bilateral se mantiene.

En marzo comenzó el juicio a Chávez y al expresidente Castillo por el presunto delito de rebelión. La fiscalía pide 25 años de prisión para ella por haber participado como expresidenta del Consejo de Ministros en el presunto plan de Castillo.

Chávez es procesada en libertad mientras que Castillo cumple prisión preventiva desde diciembre de 2022.

El 7 de diciembre de 2022, Castillo anunció su decisión de disolver el Congreso y convocar una Asamblea Constituyente. Ese día iba a ser sometido a una moción de vacancia (destitución) bajo cargos de presunta corrupción.

Sin respaldo militar, finalmente fue cesado con votos de bancadas de izquierda y derecha, y detenido por la policía cuando se dirigía con su familia a la embajada de México en Lima. Su esposa y sus dos hijos viven desde entonces asilados en ese país.

México mantiene una histórica tradición de acoger a personas que denuncian persecución política. En años recientes concedió asilo a figuras como el expresidente boliviano Evo Morales y el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.

cm/val