El Congreso de Perú elige nuevo presidente interino tras destituir a Jerí

El Congreso de Perú elige este miércoles a un nuevo presidente, el octavo en una década, tras la destitución del mandatario interino José Jerí por reuniones clandestinas con un empresario chino y la controvertida contratación de mujeres, en un contexto de inestabilidad política crónica.

Los legisladores se reunirán a las 23H00 GMT para votar un nuevo jefe del legislativo, quien asumirá la presidencia interina del país hasta el 28 de julio, fecha en que asumirá el gobierno que gane las elecciones del 12 de abril.

Jerí, de 39 años, había reemplazado en octubre en la presidencia a Dina Boluarte, destituida en un juicio político exprés en el cual se alegó su incapacidad para resolver una ola de extorsiones y asesinatos a sueldo.

El Congreso que inicialmente consideró a Jerí un candidato idóneo lo destituyó el martes por «inconducta en sus funciones y falta de idoneidad para ejercer el cargo», también en un veloz juicio político.

Jerí cayó en desgracia en enero cuando la fiscalía le abrió una investigación por presunto «tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses» tras saberse de una cita encubierta con un empresario chino que hace negocios con el gobierno.

Su situación se complicó este mes con otra indagación sobre «tráfico de influencias» por su presunta intervención en la contratación de nueve mujeres en su gobierno.

– «Sin brújula» –

«Estamos aquí, sin brújula», se lamenta Jorge Becerra, un ingeniero civil de 63 años entrevistado por la AFP en el distrito turístico de Miraflores. «Hay demasiada inestabilidad, ninguna planificación y ninguna estrategia», indicó.

Esther Tordoya, una diseñadora de interiores de 48 años, considera que esta nueva crisis política «es una farsa, una broma (…) me indigna ser el hazmerreír de la región».

«Mientras su circo (en el Congreso) continúa, nosotros seguimos trabajando», añade, sentada frente a la universidad donde su hijo presenta un examen de admisión.

Un número récord de más de 30 candidatos aspira a llegar a la presidencia en las elecciones de abril, que marcarán también el regreso a un Parlamento bicameral.

La salida de Jerí «fue provocada al constatarse que era un político que no tenía la fortaleza para ser un real estadista», dijo a la AFP el constitucionalista Aníbal Quiroga.

Cuatro congresistas se inscribieron para dirigir el Congreso y sucederlo por estos pocos meses, entre ellos María del Carmen Alva, expresidenta del parlamento en 2021 y portavoz del partido Acción Popular.

Los otros candidatos son José Balcázar, parlamentario de izquierda; Edgard Reymundo, un socialista de dilatada trayectoria; y Héctor Acuña, representante independiente cuestionado por conflictos de interés.

– Tiempos inciertos –

Perú atraviesa desde 2016 una crisis de inestabilidad institucional caracterizada por un poder legislativo dominante sobre un Ejecutivo débil.

De los últimos siete presidentes, cuatro fueron destituidos por el Congreso y dos renunciaron antes de correr la misma suerte. Solamente uno pudo terminar su mandato interino.

«Incapacidad moral es una cláusula política que está hecha para deshacerse de un presidente cuando no tiene la aceptación del congreso», indicó Quiroga.

El mandato de Jerí debía garantizar la transparencia de las elecciones presidenciales y legislativas de abril.

«Esta crisis podría ser una carga electoral para los partidos que colocaron a Jerí en la presidencia, como Fuerza Popular de Keiko Fujimori», dijo a la AFP Fernando Tuesta, politólogo de la Universidad Católica.

La estabilidad del octavo presidente no está garantizada: «No se puede asegurar que quien reemplace a Jerí pueda llegar a julio», apuntó el analista político Augusto Álvarez a la AFP.

Perú ha blindado su economía social de mercado frente a las crisis políticas. El sol es una de las monedas más estables de América Latina y la inflación anual no supera el 1,5%.

Su talón de Aquiles es la informalidad: siete de cada 10 peruanos trabajan sin protección social ni prestaciones sociales legales.

«El impacto económico va a ser ninguno. La parte de la informalidad económica hace que la vida económica esté divorciada de la vida política. La economía por su lado sigue en piloto automático y la vida política está muy complicada», explicó Quiroga.

