El Congreso deroga la prórroga de contratos de alquiler aprobada por el Gobierno español

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Madrid, 28 abr (EFE).- El pleno del Congreso de los diputados de España derogó este martes, con los votos de la derecha y la ultraderecha, el decreto ley aprobado en marzo que permitía prorrogar dos años los contratos de alquiler vencidos entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitaba al 2 % las actualizaciones anuales de renta.

El decreto ley cayó por 166 votos a favor (el conservador PP, el ultraderechista Vox, y los regionalistas de derechas Junts y UPN), 177 en contra (los grupos de la izquierda) y cinco abstenciones (el regionalista vasco PNV), después de que fueran desalojadas un grupo de inquilinas afectadas que proferían gritos de protesta.

Tras la votación, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, anunció en los pasillos de la cámara baja que el Gobierno va a llevar este decreto al Congreso «las veces que hagan falta».

«Vamos a insistir hasta que sea realidad», prometió el ministro, que se mostró convencido de que la derecha no ha dado «un solo argumento real para votar en contra» y que lo ha hecho por «tacticismo» y «cerrazón ideológica», lo que, en su opinión «va a pagar muy caro».

El debate celebrado este martes en el pleno del Congreso sobre el decreto ley que prorroga los contratos de alquiler volvió a evidenciar la fractura ideológica que existe en política de vivienda, uno de los temas que más afecta a la juventud española por el alto precio de los alquileres, y la tensión entre el modelo intervencionista de la izquierda y el liberal o de mercado de la derecha.

La medida derogada afectaba a algo más de un millón de contratos y a unos 2,7 millones de inquilinos, la mitad de ellos concentrados en Madrid, Cataluña y Andalucía, según datos del Ejecutivo. EFE

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