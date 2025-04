El Consejo de Estado prohíbe a Petro transmitir consejos de ministros en canales privados

Bogotá, 11 abr (EFE).- El Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, ordenó al presidente colombiano, Gustavo Petro, no transmitir los consejos de ministros a través de los canales privados de televisión abierta, al considerar que «vulnera la pluralidad informativa».

Así lo determinó este viernes el alto tribunal al resolver una tutela (recurso de amparo) interpuesta por una ciudadana quien pidió protección al derecho a la información al considerar que se le vulnera con la transmisión de los consejos de ministros.

Petro comenzó a transmitir los consejos de ministros en televisión -lo que derivó en la salida de nueve de sus ministros- a inicios de febrero pasado y a partir de ese momento se comenzaron a emitir cada lunes a través de los canales privados, así como del Canal 1 y de los canales locales, regionales y comunitarios de televisión abierta.

«El derecho a la información es una prerrogativa constitucional cuyo ejercicio no puede ser obligatorio, sino libre y, por lo tanto, se vulnera, como ocurrió en este caso, cuando se cercena la posibilidad de no acceder a la información difundida en los consejos de ministros y la única opción para las personas consiste en excluirse, apagando el aparato, del acceso al servicio público de televisión», señaló la sentencia.

El Consejo de Estado también consideró que el derecho a la información es «igualmente vulnerado cuando la información difundida es única, sin la posibilidad de tener acceso, en paralelo y en las mismas condiciones, a otras fuentes de información, a otros enfoques o interpretaciones de la realidad, y la única opción informativa es la información oficial del gobierno, difundida en todos los canales televisivos de acceso abierto».

En consecuencia, el Tribunal ordenó a Petro y a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), «que se abstengan de reincidir en el hecho vulnerador del derecho fundamental a la información y, por lo tanto, no transmitan más los consejos de ministros a través de los canales privados de televisión».

Poco tiempo después de que se hiciera pública la determinación del Consejo de Estado, Petro calificó en su cuenta de X el fallo como una censura.

«Me quieren censurar, no es para mí sorpresa», señaló y agregó: «Creo que los magistrados del Consejo de Estado se equivocan al censurar al presidente de la república y al jefe de estado. No me consideran como tal, no me consideran presidente, simplemente porque pertenezco a la corriente mundial del progresismo humano».

Por último, dijo que los fallos «buscan la destrucción del gobierno progresista, de las reformas que votó el pueblo; es el lawfare (guerra jurídica), que ya no podrá detener la voz del pueblo». EFE

