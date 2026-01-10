El Consejo de Seguridad de la ONU convoca el lunes una reunión de emergencia sobre Ucrania

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el lunes para tratar la situación en Ucrania, después de que Rusia lanzara ataques contra Kiev que provocaron severos cortes de calefacción en pleno invierno, según el calendario revisado del organismo publicado el viernes por la noche.

Moscú bombardeó la capital ucraniana como parte de un ataque masivo en varias regiones del país que dejó al menos cuatro muertos y 24 heridos, pocas horas después de rechazar como «militarista» un plan europeo para desplegar una fuerza multinacional en Ucrania tras un posible fin de la guerra.

Por segunda vez desde el inicio del conflicto en 2022, Rusia lanzó un misil hipersónico Oréshnik.

«La Federación de Rusia ha alcanzado un nuevo y atroz nivel de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad con su terror contra civiles e infraestructuras civiles en Ucrania», afirmó el embajador ucraniano ante la ONU, Andrii Melnik, en una carta al Consejo de Seguridad a la que tuvo acceso la AFP.

Ucrania y sus aliados occidentales, que se apresuran a poner fin al conflicto que se acerca a los cuatro años, acordaron esta semana que Europa desplegará tropas tras un eventual alto el fuego.

La madrugada del viernes, unos 40 sitios resultaron afectados por los ataques rusos, incluidos 20 edificios residenciales y la embajada de Catar en la capital, informó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

