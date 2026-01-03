El Consejo Presidencial de Yemen anuncia que fuerzas lideradas por Riad arrebataron provincia a los separatistas

El Consejo Presidencial de Yemen anunció el sábado que las fuerzas respaldadas por Arabia Saudita retomaron la estratégica provincia de Hadramut, fronteriza con el reino, que los separatistas, apoyados por Abu Dabi, habían conquistado en diciembre.

La toma de control de esa provincia petrolera por parte de los separatistas del Consejo de Transición del Sur (STC) desencadenó como respuesta bombardeos mortales de la coalición liderada por Arabia Saudita, aliada del gobierno yemení.

El reciente avance de estos separatistas en el sur del país supone un giro en el complejo conflicto en Yemen, que opone al gobierno reconocido por la comunidad internacional y los rebeldes hutíes respaldados por Irán.

Los hutíes tomaron en 2014 la capital Saná y amplias partes del norte del país, desde las que lanzan ataques contra Israel o contra buques que transitan por el mar Rojo.

Riad y Abu Dabi, vecinos y aliados tradicionales aunque cada vez más distantes, se oponen a esos rebeldes, pero respaldan facciones distintas dentro del gobierno yemení.

Las fuerzas del Escudo Nacional han «recuperado todas las posiciones militares y de seguridad de la provincia» de Hadramut en el marco de la operación iniciada el viernes, indicó en un comunicado el jefe del Consejo Presidencial, Rashad al Alimi.

El viernes, 20 combatientes separatistas murieron en los bombardeos de la coalición militar dirigida por Arabia Saudita y formada en 2015 para combatir a los hutíes, según un responsable militar separatista.

Horas antes, Arabia Saudita había invitado a «todas las facciones del sur» de Yemen a un «diálogo» con Riad para poner fin a los enfrentamientos entre los separatistas y los otros miembros de la coalición gubernamental.

Emiratos Árabes Unidos, que el viernes retiraron a sus últimas fuerzas presentes en Yemen, también instaron el sábado a los yemeníes a «resolver sus diferendos a través del diálogo».

Los separatistas anunciaron el viernes que iniciarían un proceso de transición de dos años para establecer un Estado en el sur del país, el más pobre de la península arábiga y devastado por años de guerra.

En el sur del país ya hubo una República democrática y popular, independiente, entre 1967 y 1990.

