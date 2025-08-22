El Constitucional de Camerún permite a Paul Biya, de 92 años, aspirar a su octavo mandato

Nairobi, 22 ago (EFE).- El Consejo Constitucional de Camerún dictaminó este viernes que el presidente del país, Paul Biya, de 92 años, seguirá siendo elegible para las elecciones del 12 de octubre, tras rechazar por “infundada” la solicitud de “declaración de inelegibilidad” presentada por un candidato opositor.

El Consejo Constitucional, encargado de revisar la constitucionalidad de las leyes y supervisar las elecciones, resolvió en una breve audiencia que Biya podrá aspirar a un octavo mandato al considerar que los argumentos interpuestos eran “infundados” e “injustificados”

El abogado internacional y candidato opositor Akere Tabeng Muna, expresidente de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC, por sus siglas en inglés), había alegado que Biya era inelegible por su avanzada edad, ausencias prolongadas en su cargo por motivos de salud y una supuesta dependencia de terceros.

“Nos estamos perdiendo el problema central que todos reconocen: el presidente Paul Biya, a sus 92 años, se encuentra en un estado visible de dependencia física y cognitiva. La legislación camerunesa lo prohíbe expresamente”, dijo Muna en su cuenta de X.

El artículo 118 del código electoral establece que “no serán elegibles todas aquellas personas que, por sus propias acciones, se hayan colocado en situación de dependencia o connivencia con una persona, organización o potencia extranjera o un Estado extranjero”.

Las elecciones de este año en Camerún están atravesadas por restricciones a la competencia electoral, después de que el Consejo ratificara, a principios de este mes, la exclusión de las listas al principal líder opositor, Maurice Kamto.

Biya, tras siete años como primer ministro, llegó a la presidencia en 1982, al sustituir al primer presidente del país, Ahmadou Ahidjo, quien renunció al cargo.

El mandatario aceptó a regañadientes el establecimiento de una democracia multipartita a comienzos de los años noventa.

Desde entonces no ha dejado de ganar elecciones, la última en 2018, que dio lugar su séptimo mandato de siete años, aunque la oposición tildó esas votaciones de fraudulentas.

Los gobiernos de Biya estuvieron marcados por acusaciones de corrupción y represión por parte de la oposición y organizaciones pro derechos humanos. EFE

