El Copa-Copega cree que el acuerdo comercial con EEUU no «aporta nada» a la agricultura

4 minutos

Bruselas, 21 ago (EFE).- El Comité de Organizaciones Agrarias y Cooperativas comunitarias (Copa-Cogeca) aseguró este jueves que el acuerdo comercial entre la UE-EE.UU. que se detalla en la declaración conjunta publicada hoy «no aporta nada al sector agrícola de la UE y » no incluye ninguna exención para ningún productor europeo»

«A pesar de las declaraciones públicas de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, realizadas en Escocia sobre posibles acuerdos arancelarios de «cero por cero» para ciertos productos agrícolas, la declaración conjunta no incluye ninguna exención para ningún productor europeo», asegura el comunicado enviado este jueves

«La expectativa mínima era una reducción arancelaria para el vino y las bebidas espirituosas -una solución respaldada por las partes interesadas tanto de la UE como de EE.UU.-, pero esta no se ha materializado», acusa el texto.

Según esta asociación, este acuerdo «otorga un mejor acceso al mercado para los productos agroalimentarios estadounidenses, mientras que los productores de la UE se enfrentan a aranceles más altos, que ahora alcanzan el 15 %, sobre productos de exportación clave»

» Este resultado unilateral no solo es injustificado, sino que perjudica profundamente a un sector que ya se encuentra bajo presión por el aumento de los costes, las restricciones regulatorias y la creciente competencia global», añade el texto.

Según pide esta asociación, «la Comisión Europea debe seguir negociando con EE. UU. la reducción de los aranceles sobre las exportaciones agrícolas clave y ahora debería realizar y publicar urgentemente una evaluación del impacto de este acuerdo en el sector agrícola de la UE, que incluya un análisis detallado de los efectos de sustitución».

Según ha confirmado este jueves el propio Ejecutivo comunitario, el vino y las bebidas espirituosas europeas quedarán sujetas a un arancel máximo del 15 % por parte de Estados Unidos bajo el acuerdo entre Bruselas y Washington para evitar la guerra comercial, pero la Comisión Europea buscará reducir la tarifa que se aplica a esta categoría de productos en futuras conversaciones con EE.UU.

«Este era uno de los intereses ofensivos más importantes de la Unión Europea. Desafortunadamente, no logramos incluir este sector entre los que seguirían en el nivel de nación más favorecida. Me gustaría añadir una palabra importante, y es que no lo hemos logrado todavía», dijo este jueves en rueda de prensa el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic.

El comunicado de los agricultores europeos también recuerda que «cualquier flexibilidad concedida a EE. UU. en las normas sanitarias y fitosanitarias o la certificación sanitaria no debe ir en detrimento de las normas de producción ni de los agricultores de la UE».

Según la declaración conjunta publicada este jueves, la Unión Europea prevé dar un «acceso preferencial» a su mercado a ciertos productos agrícolas estadounidenses como los lácteos, la carne de cerdo, las frutas y las verduras o los frutos secos, entre otros bienes agrícolas no considerados sensibles para la economía europea.

La reducción de aranceles se implementará a través de un sistema de cuotas para cada producto específico que todavía no se ha concretado y que «se publicará a su debido tiempo», según explicó la Comisión Europea.

Bruselas defiende que se han quedado fuera de esta oferta los sectores agrícolas considerados «sensibles» para la UE, como la carne de vacuno y de ave, el azúcar, el arroz o el etanol y que se ha optado por dar mayor acceso a productos que la industria europea necesita y que se abaratarán.

«Estamos creando nuevas oportunidades para aumentar importaciones de productos que la industria de la UE necesita y los consumidores compran, como frutos secos, aceite de soja, ciertos pescados o productos procesados, incluido el ketchup», apuntan. EFE

