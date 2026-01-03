El correísmo llama a Latinoamérica a rechazar intervención militar de EE.UU. en Venezuela

Quito, 3 ene (EFE).- El correísmo hizo un llamado al resto de Latinoamérica a posicionarse en contra de la intervención militar realizada por Estados Unidos este sábado que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro, quien fue llevado a Nueva York para ser procesado en la Justicia estadounidense por diversos cargos, entre ellos tráfico de drogas y de armas.

La Revolución Ciudadana (RC), el partido que lidera el expresidente ecuatoriano Rafael Corea (2007-2017), convocó “urgentemente a todos los movimientos y partidos políticos, organizaciones sociales y gobiernos de la región a pronunciarse públicamente” sobre lo sucedido en la madrugada de este sábado en Venezuela.

“Los países de América Latina y las organizaciones políticas debemos tomar postura frente a la invasión de un país latinoamericano”, señaló la dos veces candidata presidencial de Revolución Ciudadana Luisa González.

La formación política de izquierda, cuyos líderes han respaldado siempre a Maduro incluso en las controversiales elecciones de 2024, reiteró que “la paz, el respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos son condiciones indispensables para la convivencia entre las naciones y la estabilidad mundial”.

“No al intervencionismo, no al fascismo y neofascismo, no a la doctrina Monroe, no al neocolonialismo”, señaló en un comunicado el correísmo, que ha condenado la operación realizadas por las fuerzas especiales de Estados Unidos y la detención de Maduro, en lo que ha calificado como “un nuevo plan Cóndor”.

Revolución Ciudadana recordó que “el atroz ataque de Estados Unidos a Venezuela constituye una grave violación del derecho internacional, en particular de los derechos fundamentales consagrados en la carta de las Naciones Unidas”.

“El principio de soberanía y no intervención, reconocido como norma imperativa del derecho internacional, impide cualquier acción armada unilateral fuera de los supuestos estrictamente contemplados por el propio orden jurídico internacional”, señaló.

El correísmo puntualizó que “ninguna diferencia política, ideológica o geoestratégica puede justificar el uso de la fuerza contra un Estado soberano, ni mucho menos acciones que pongan en riesgo a la población civil y la estabilidad regional”.

“Es claro que a Donald Trump solo le interesan los recursos energéticos que posee Venezuela: petróleo, gas natural, oro, coltán (mineral crítico para la tecnología moderna)”, remarcó.

La organización políticas de izquierda enfatizó que “la narrativa de la defensa de la democracia y lucha contra las dictaduras solo aplica curiosamente contra Venezuela, ya que frente a las dictaduras de Egipto, Bahrein, Catar, entre otros, son aliados y socios estratégicos de Estados Unidos”.

También criticó que la administración de Trump haya militarizado el mar Caribe durante los meses previos a esta intervención, “cuando el 80 % de la droga sale por puertos del Pacífico y principalmente por Ecuador, en cajas de banano y donde el presidente (Daniel Noboa) es aliado estratégico del Gobierno de Estados Unidos”.

Noboa ha celebrado la captura de Maduro al señalar en un mensaje en la red social X que «a todos los criminales ‘narcochavistas’ les llega su momento» y animó a la oposición liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia a tomar el mando presidencial. EFE

