El correísmo ratifica realización de convención en Ecuador pese a revocatoria del permiso

3 minutos

Quito, 17 ene (EFE).- El movimiento Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017) ratificó este sábado que realizarán la convención prevista para este fin semana con el fin de renovar a sus autoridades, pese a que la víspera, la intendencia de Policía revocó el permiso por un supuesto error en la información entregada.

«La convención va porque va», señaló la RC en un comunicado en el que rechaza «un nuevo intento de obstaculización por parte del Gobierno Nacional».

Anotó que «pese a haber cumplido con todos los requisitos legales y administrativos, se ha pretendido impedir la realización» de la convención nacional mediante «maniobras injustificadas que constituyen un nuevo atropello a la organización política y a la democracia».

«Rechazamos de manera categórica este nuevo berrinche del Gobierno, que evidencia su temor frente a la organización, la fuerza y la unidad del movimiento político más grande del Ecuador», apuntó en el escrito.

Avanzó que el movimiento insistirá y defenderá sus derechos por todas las vías legales que correspondan.

«No permitiremos que se vulneren las garantías democráticas ni que se intente silenciar la voz de un movimiento que representa a millones de ecuatorianos y ecuatorianas», reza el documento, que finaliza con una invitación a asistir «con más fuerza» a la convención en Manta, provincia de Manabí (oeste), bastión del correísmo.

La presidenta de la RC, la excandidata presidencial Luisa González, aseguró en X que seguirán todas las acciones legales que correspondan.

«Hemos vencido años de persecución política, años que quieren destrozar a la RC, a los representantes, que nos persiguen, que nos acosan, pero aquí estamos, cada día más fuertes», apuntó en un vídeo.

Finalizó su mensaje con la invitación a la militancia para que asista mañana a la cita en la que se prevé designar a la expresidenta de la Asamblea Nacional Gabriela Rivadeneira, quien regresó al país tras seis años asilada en México, como su sucesora, al liderar la única lista presentada.

El viernes, la Policía Nacional revocó el permiso que había dado al correísmo para celebrar este fin de semana su convención nacional por un supuesto error en la información entregada a las autoridades por parte de los organizadores.

Según confirmaron a EFE fuentes gubernamentales, el correísmo solicitó el permiso como si se tratase de un evento deportivo cuando en realidad se correspondía con un acto político.

La cita del correísmo busca cerrar las brechas internas acumuladas en los últimos años dentro del movimiento, especialmente tras las derrotas en las segundas vueltas de las tres últimas elecciones presidenciales, celebradas en 2021, 2023 y 2025. EFE

