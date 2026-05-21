El Cruz Azul respalda al colombiano Kevin Mier para jugar la final a pesar de sus errores

2 minutos

México, 20 may (EFE).- Joel Huiqui, entrenador del Cruz Azul del fútbol mexicano, afirmó este miércoles que todo su equipo respalda al guardameta colombiano Kevin Mier para jugar la final del Clausura a pesar de los errores que ha cometido en los partidos de liguilla.

«La decisión de tener a Kevin en la portería es en conjunto con el plantel. Todos cometemos errores y cada uno de mis jugadores se ha equivocado. El mensaje es que aunque tengamos errores debemos seguir trabajando», afirmó el técnico.

Huiqui habló en la previa del partido de ida de final en el que La Máquina recibirá a los Pumas UNAM este jueves en el que buscarán tomar ventaja para abrirse camino hacia su décimo campeonato.

El timonel fue cuestionado sobre Kevin Mier, seleccionado por su país, quien cometió un par de errores en el partido de ida de semifinales contra el Guadalajara que estuvieron a punto de dejar fuera al equipo de la disputa por el título, errores que en torneos anteriores han costado eliminaciones y títulos a La Máquina.

«Kevin sabe la responsabilidad que tiene, está consciente de que representa a una organización grande en México. Hoy, la decisión ha sido respaldada por el plantel para dar la confianza a Kevin», señaló el entrenador.

Joel Huiqui vive su primera experiencia como técnico en primera división. Arribó a la institución en abril pasado para sustituir al argentino Nicolás Larcamón, ante la crisis de resultados que presentó el conjunto.

«Todo pasó muy rápido. Empecé dirigiendo en Sub-13 y cada etapa ha sido diferente. Hoy, en esta fase he aprendido que el método es hacer las cosas de manera simple. Ahora estamos aquí y todo el mérito es de mis jugadores, ellos saben que estamos ante una gran oportunidad y no vamos a desaprovecharla», subrayó.

El estratega admitió lo importante que será aprovechar la condición de local en este primer juego.

«La intención es sacar un buen resultado. El partido de ida es muy importante, pero no definitivo. Los primeros 90 minutos son de mucha paciencia y de tomar buenas decisiones», concluyó.

En el partido de vuelta de la final, el próximo domingo, La Máquina visitará a Pumas en el estadio Olímpico Universitario de la capital mexicana.

Cruz Azul busca confirmarse como el cuarto equipo más ganador en la historia del fútbol mexicano. Actualmente suma nueve títulos de liga, solo es superado por el Toluca y el Guadalajara, con 12 cada uno, y el América, el que más ha ganado con un total de 16. EFE

as/gb/gbf