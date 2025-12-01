El Cyber Monday arranca en EEUU con previsión récord de gasto online gracias a la IA

3 minutos

Nueva York, 1 dic (EFE).- El ‘Cyber Monday’ arrancó este lunes en Estados Unidos con fuertes descuentos y una previsión récord de gasto online, impulsado por la inteligencia artificial (IA).

Los compradores de EEUU gastarán hoy 14.200 millones de dólares online, un 6,3 % más en términos interanuales, según las previsiones de la firma Adobe Analytics.

Los mayores descuentos se concentran hoy en los productos electrónicos, con rebajas de hasta un 30 % sobre el precio original; en juguetes (un 27 %) y en ropa (un 26 %).

También hay fuertes ofertas en ordenadores (un 24 %), televisores (23 %), electrodomésticos (19 %), artículos deportivos (19 %) y muebles (18 %).

Por empresas, la tecnológica Apple ofrece productos como sus AirPods Pro 3 por 220 dólares (un 12 % de descuento), o seis meses de su plataforma de ‘streaming’ Apple TV+ por 36 dólares.

En el sector de los videojuegos, la Nintendo Switch 2, uno de los productos más comprados durante el Black Friday, será una de las estrellas de este día al venderse por 449 dólares (50 dólares menos de lo habitual).

Entre los juguetes tradicionales destacan las ofertas de varios productos LEGO, entre ellos un calendario de adviento de la película ‘Frozen’ que se vende por 24 dólares (un 47 % de descuento).

Mientras, Amazon ofrece descuentos de hasta el 30 % en ropa y complementos de marcas como Victoria Secret, Adidas o North Face.

En su comunicado, Adobe destaca el «importante papel» que jugará la inteligencia artificial generativa durante el Cyber Monday.

En este sentido, espera que el tráfico de IA hacia páginas web de minoristas -medido por los clics de los compradores en un enlace- aumente un 670 % interanual hoy.

Según la entidad, los consumidores utilizan estas herramientas principalmente para hacer compras en sectores como el de electrodomésticos, juguetes, videojuegos, electrónica y joyería.

Los productos más vendidos hoy

Adobe Analytics estima que, durante el día de hoy, más de la mitad del gasto en línea (57 %) provenga de tres sectores: la electrónica (3.600 millones de dólares); la ropa (2.700 millones) y los muebles (1.800 millones).

También triunfarán entre los consumidores los productos de cosmética, que recaudarán unos 500 millones de dólares, y los artículos deportivos, que generarán unas ventas de 500 millones.

La entidad pronostica que las ventas en internet aumenten especialmente en el caso de auriculares y altavoces Bluetooth (un 1.900 %); televisores (1.800 %); relojes inteligentes, dispositivos de seguimiento de actividad física y consolas de videojuegos (1.600 %); frigoríficos y congeladores (1.400 %) y electrodomésticos de cocina (1.400 %), entre otros.

Por otra parte, las compras online alcanzarán su pico por la noche, entre las 20:00 y las 22:00 hora de Nueva York, con un gasto récord de 16 millones de dólares por minuto.

Además, los dispositivos más usados para comprar hoy serán los teléfonos móviles, que supondrán el 58 % de las ventas en línea y que representarán un gasto de 8.200 millones de dólares, un 7,9 % más interanual. EFE

