El DAX 40 cierra por encima de los 24.000 puntos en una jornada sin estímulos

2 minutos

Berlín 8 ago (EFE).- Tras las ganancias de los últimos días, el principal selectivo de la Bolsa de Fráncfort, el DAX 40, vivió este viernes una jornada sin estímulos significativos en la que los inversores prefirieron la cautela ante los acontecimientos geopolíticos que pueden producirse en los próximos días.

El índice de Fráncfort bajó un 0,12 % al cierre, situándose en 24.162,86 puntos, ligeramente por debajo de los 24.190 puntos de la víspera.

El MDAX, selectivo para las pequeñas y medianas empresas, ganó por el contrario un 0,52 % hasta 31.493,41 puntos y el tecnológico TecDAX un 0,26 % hasta 3.775,37 puntos.

La perspectiva de una cumbre entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder ruso, Vladímir Putin, en los próximos días, ha insuflado vida a las esperanzas de que la guerra de Ucrania pueda terminar próximamente, pero la volatilidad del contexto internacional mantiene muy elevada la incertidumbre.

Al mismo tiempo, el Gobierno alemán anunció hoy la suspensión parcial de los envíos de armas a Israel, un cambio de rumbo en su línea política tradicional que refleja la gran preocupación por el plan aprobado por el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu para tomar el control de la Ciudad de Gaza, y desplazar, posiblemente, a un millón de personas.

A ello se suma la inquietud por un posible enfriamiento de la coyuntura económica en EE. UU. tras los malos datos laborales publicados hace una semana, a la espera de que el martes que viene vea la luz la cifra de la inflación de julio, en un momento en se anticipan los efectos de la guerra arancelaria de Trump.

El banco Commerzbank ganó este viernes un 3,45 % hasta 34,48 euros.

La médica Fresenius y la farmacéutica Merck subieron un 3,45 y un 3,35 % respectivamente, hasta 43,71 y 108,10 euros.

Por el contrario, la mayor reaseguradora del mundo, Münchener Rück, que este viernes publicó sus resultados semestrales y tuvo que ajustar sus pronósticos para este año, se dejó un 7,21 % hasta 564,00 euros.

La reaseguradora Hannover Rück cedió un 3,97 % hasta 266,00 euros y la informática SAP bajó un 1,83 % hasta 250,10 euros. EFE

cph/pddp