El DAX 40 Fráncfort baja un 0,18 % debido a la cautela antes de la cumbre por Ucrania

Fráncfort (Alemania), 18 ago (EFE).- El DAX 40 de Fráncfort bajó este lunes un 0,18 %, antes de la cumbre en Washington para que termine la guerra en Ucrania.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort perdió un 0,18 %, hasta 24.314,77 puntos, y acumula una subida del 22 % aproximadamente en lo que va de año.

El presidente estadounidense, Donald Trump, recibe en la Casa Blanca a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, y posteriormente a otros líderes europeos que se han desplazado a Washington para apoyar a Ucrania.

Trump probablemente presionará a Zelenski para que acepte las exigencias que establece el presidente ruso, Vladímir Putin, para parar la guerra contra Ucrania, que son principalmente la cesión de territorios.

La reunión entre Trump y Putin en Alaska (EE.UU.) el pasado viernes ha sido percibida como un éxito para el presidente ruso.

Trump dijo este domingo que Zelenski puede acabar la guerra con Rusia «casi de inmediato» si descarta Crimea y entrar en la OTAN.

El grupo químico y farmacéutico Bayer ganó un 2,3 %, hasta 27,67 euros, después de que Monsanto lograra un acuerdo extrajudicial con 200 demandantes en el estado de Washington por los daños en la salud que les causaron los bifenilos policlorados BPCs.

Las empresas de energía renovable también subieron en Fráncfort porque las subvenciones a la energía eólica y solar que prevé el Gobierno estadounidense son menos graves de lo que se temía.

Siemens Energy, matriz de Gamesa, subió en el selectivo un 2,1 %, hasta 96,82 euros.

El fabricante de armamento y componentes para eléctricos Rheinmetall ganó en el selectivo de Fráncfort un 1,7 %, hasta 1.648 euros, y acumula una subida en lo que va de año del 170 %.

Commerzbank perdió un 3,2 %, hasta 36,09 euros, después de que Deutsche Bank dejara de recomendar la compra de sus acciones y las situara en «mantener» porque considera que las posibilidades de que suba más su precio son ya limitadas.

El precio de las acciones de Commerzbank ha subido un 128 % desde comienzos de año y se ha triplicado desde agosto del año pasado, debido al interés de adquisición por parte del banco italiano UniCredit.

La empresa de servicios postales Deutsche Post bajó un 2,1 %, hasta 40,90 euros, y el fabricante de camiones Daimler Truck cayó un 1,8 %, hasta 40,66 euros. EFE

