El DAX 40 Fráncfort baja un 0,37 % pese a mejora de la confianza empresarial en Alemania

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 25 ago (EFE).- El DAX 40 de Fráncfort bajó este lunes un 0,37 % debido a la cautela, a pesar de la subida de la confianza empresarial en Alemania en agosto, que alcanzó su nivel máximo desde abril de 2024 pese a los aranceles de EEUU.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort perdió un 0,37 %, hasta 24.273,12 puntos.

El índice de confianza empresarial en el conjunto de Alemania mejoró en agosto hasta 89 puntos, máximo desde abril de 2024, desde los 88,6 puntos de julio, pero apenas repercutió en la negociación de la Bolsa de Fráncfort.

Pero «la recuperación de la economía se mantiene débil», según el Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo).

La actividad económica se debilitó algo en EEUU en julio, según el índice del Banco de la Reserva Federal de Chicago.

La renta variable alemana subió algo el viernes después de que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powel, apuntara una posible bajada de los tipos de interés en EEUU en septiembre y probablemente posteriormente también.

El fabricante de armamento y componentes para eléctricos Rheinmetall subió un 1,7 %, hasta 1.650 euros, mientras el fabricante de software para empresas SAP ganó un 0,2 %, hasta 233 euros.

Deutsche Bank avanzó un 0,3 %, hasta 31,81 euros, Deutsche Börse, gestor de la Bolsa de Fráncfort, ganó un 0,3 %, hasta 257,70 euros.

Commerzbank perdió un 0,8 %, hasta 36,18 euros, tras el aumento de la participación directa de UniCredit hasta el 26 % y su interés en transformar en algún momento en acciones los instrumentos financieros que posee, por lo que su participación llegaría al 29 %.

Si la participación de UniCredit supera el 30 %, el banco italiano deberá lanzar una opa a los accionistas de Commerzbank.

La farmacéutica Merck bajó un 1,9 %, hasta 110 euros, y el grupo químico y farmacéutico Bayer perdió un 1,6 %, hasta 28,10 euros.

La empresa de distribución de químicos Brenntag cayó un 1,6 %, hasta 54,26 euros, y la química BASF cedió un 1,5 %, hasta 47,32 euros. EFE

aia/rod