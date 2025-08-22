El DAX 40 Fráncfort sube un 0,29 % después de que Powell apunte posible bajada de tipos

3 minutos

Fráncfort (Alemania), 22 ago (EFE).- El DAX 40 de Fráncfort subió este viernes un 0,29 % después de que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, apuntara una posible bajada de los tipos de interés en EEUU.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort ganó un 0,29 %, hasta 24.363,09 puntos.

«La estabilidad de la cuota de desempleo y otros indicadores del mercado laboral nos permiten proceder con cautela, mientras consideramos un cambio de nuestra política monetaria», dijo Powell en su discurso en la reunión de bancos centrales en Jackson Hole (Wyoming, EEUU).

La Fed mantuvo sus tipos de interés de referencia en julio en un rango entre el 4,25 y el 4,50 % pese a las fuertes presiones del presidente estadounidense, Donald Trump.

El DAX apenas reaccionó a la revisión a la baja del producto interior bruto (PIB) de Alemania.

La economía alemana se contrajo en el segundo trimestre un 0,3 % (contracción del 0,1 % en el cálculo anterior).

El DAX 40 acumula una ganancia en lo que va de año de un 22 % aproximadamente y desde comienzos de 2024 del 37 % pese a que las empresas no han mejorado sus beneficios, en parte porque la economía alemana no crece.

Desde el punto de vista de los datos fundamentales, este fuerte avance del 37 % desde comienzos de 2024 es inestable porque los beneficios y dividendos de las empresas del DAX están estancados desde hace años, como la economía alemana.

Los expertos han revisado a la baja sus perspectivas de beneficio para este año para las empresas automovilísticas europeas un 58 % y para las químicas un 24 %, empresas muy importantes en la composición del selectivo de la Bolsa de Fráncfort.

Pero el estratega de acciones de Commerzbank, Andreas Hürkamp, considera que los beneficios de las compañías que cotizan en el DAX van a subir notablemente en 2026 debido a la expansiva política presupuestaria del nuevo Gobierno alemán y al viento de cola de los tipos de interés.

El Banco Central Europeo (BCE) ha bajado mucho sus tasas y se prevé que la Fed vaya a recortar las suyas también.

Hürkamp añade que «el fuerte comportamiento del DAX desde comienzos de 2024 se atribuye casi exclusivamente a métricas de valoración más altas», métricas financieras que indican que una empresa es valorada en un nivel más alto en el mercado porque se considera que tiene un mayor potencial de crecimiento o rentabilidad.

Commerzbank perdió un 3,8 %, hasta 36,46 euros, por recogidas de beneficios.

Los servicios postales y de logística Deutsche Post cayeron un 0,9 %, hasta 40,18 euros, después de informar de que DHL va a reducir temporalmente los envíos de paquetes a EEUU debido a los nuevos aranceles y de que la empresa de servicios de inversión Kepler Cheuvreux dejara de recomendar la compra de sus acciones.

La reaseguradora Hannover Rück bajó un 1,3 %, hasta 252,60 euros, y la muniquesa Münchener Rück cedió un 0,9 %, hasta 555 euros.

El fabricante de camiones Daimler Truck subió un 3,1 %, hasta 41,62 euros, la empresa de venta de moda por internet Zalando ganó un 2,8 %, 25,03 euros, mientras la química Brenntag lo hizo un 2,2 %, hasta 55,14 euros. EFE

aia/rod