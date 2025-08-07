El DAX de Fráncfort cierra al alza y supera la barrera de los 24.000 puntos
Berlín, 7 ago (EFE).- El índice DAX de la bolsa de valores de Fráncfort cerró este jueves con una subida del 1,11 por ciento para situarse en los 24.190.7 puntos superando la barrera psicológica de las 24.000 unidades.
Las buenas cifras de varios consorcios que publicaron sus resultados compensaron con creces la inseguridad derivada de entrada en vigor de los aranceles estadounidenses que suponen una carga para la economía exportadora alemana.
También el anuncio de un encuentro entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y su homóloso ruso Vladimir Putin fue bien recibida por los inversores.
«El que haya una posibilidad de paz es una buena noticia», dijo el analista Thomas Altmann de la fiduciaria QC.EFE
rz/pddp