El DAX sube un 1,32 por ciento hasta los 24.456,3 puntos

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Berlín, 14 may (EFE).-La bolsa de Fráncfort cerró este jueves al alza y el índice DAX tuvo una subida del 1,32 por ciento para quedar en los 24.456,3 puntos.

El boom de la Inteligencia Artificial le ha dado impulsos a tecnológicas como Siemens y SAP en medio de una jornada de poco movimiento debido a que es día de fiesta en buena parte de Alemania.

La cotización de las acciones de SAP subió un 3,42 por ciento para quedar en 140,92 euros por acción. La cotización de Siemens tuvo una subida del 2,46 por ciento para alcanzar los 273,35 euros.

Los títulos del sector del automóvil, en cambio, tendieron a la baja y así, por ejemplo la acción de VW tuvo una caída del 4,91 por ciento para quedar en los 76,74 euros.

Un foco de atención fue el encuentro en Pekín del presidente de EEUU, Donald Trump con su homólogo chino, Xi Jinping. Según Thomas Altmann, de la fiduciaria QC Partners, muchos inversores tiene la esperanza de un aumento del comercio entre las dos superpotencias.

Altmann dijo que hay quienes también tienen la esperanza de que Xi asuma un papel de mediador con Irán en medio de la guerra que afecta el comercio internacional.

Sin embargo, la situación en Irán sigue causando nerviosismo.EFE

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