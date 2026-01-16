El delantero argentino Lizandro Alzugaray es fichado por el Universitario de Perú

Lima, 16 ene (EFE).- El delantero argentino Lisandro Alzugaray fue anunciado este viernes como nuevo fichaje del Universitario de Deportes, el tricampeón del fútbol peruano, al que llegará procedente del Liga de Quito.

La U señaló en un comunicado que «continúa fortaleciendo su plantel de cara a los desafíos de la presente temporada» y que Alzugaray, de 35 años, es un «jugador de amplia trayectoria en el fútbol sudamericano, reconocido por su desequilibrio, intensidad y versatilidad en el frente de ataque».

Los cremas destacaron el paso del atacante por el fútbol ecuatoriano, donde jugó en Aucas, Universidad Católica y Liga de Quito, club con el que ganó las ligas ecuatorianas de 2023 y 2024, además del título de la Copa Sudamericana de 2023, torneo del que fue el máximo goleador.

«Bienvenido al único grande, Lisandro Alzugaray», agregó la U en un mensaje publicado en sus redes sociales, que acompañó con un video de varios de los goles anotados por el atacante argentino.

La U, que es dirigida por el entrenador español Javier Rabanal, buscará este año alcanzar un histórico tetracampeonato nacional y una participación destacada en la Copa Libertadores, para lo cual también ha fichado a los argentinos Caín Fara, Héctor Fértoli y al hispano-senegalés Sekou Gassama. EFE

