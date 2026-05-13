El demócrata Xavier Becerra lidera las encuestas a primarias de gobernador de California

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Los Ángeles (EE.UU.), 13 may (EFE).- El exsecretario de Salud de EE.UU. Xavier Becerra lidera la encuesta a las elecciones a las primarias de la gobernación de California, en una reñida carrera en la que aún no hay un candidato favorito que mantenga una gran ventaja, según un sondeo revelado este miércoles por Emerson College Polling.

Becerra, quien también ocupó el cargo de fiscal de California y representó un distrito del estado en el Congreso de EE.UU. por más de dos décadas, ha tomado una ligera ventaja en la reñida competencia con un 19 % de intención de voto, situándose por delante del republicano Steve Hilton y del multimillonario demócrata Tom Steyer, con un 17 % cada uno.

El panorama electoral de California cambió desde la salida del ahora excongresista Eric Swalwell, quien tuvo que renunciar a su puesto en la Cámara de Representantes de EE.UU. y a la contienda, cuando salieron a la luz las acusaciones por abuso sexual de varias mujeres contra él el mes pasado.

Swalwell lideraba las encuestas demócratas para la gobernación del Estado Dorado, pero su salida benefició a Becerra, quien aspira a ser el primer latino en ocupar la Gobernación de California desde 1875.

El aspirante que más avanzó tras la salida de Swalwell ha sido Becerra, quien pasó de tener un 3 % en marzo a encabezar ahora con un 19 %.

La lista la completan el alguacil del condado de Riverside y candidato republicano, Chad Bianco, con un 11 % y la excongresista Katie Porter con un 10 %.

California disputa en junio las primarias a la gobernación, cuando pasan los dos candidatos con más votación para las elecciones de noviembre, sin importar a cuál partido pertenecen. EFE

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