The Swiss voice in the world since 1935

El desempleo de la zona euro bajó ligeramente a un 6,2% en julio

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

El desempleo de la zona euro registró una ligera baja en julio a 6,2%, frente a un nivel de 6,3% registrado en junio, después de una revisión al alza de 0,1 puntos, anunció este lunes la agencia europea de estadística Eurostat.

La tasa de desempleo en los países del euro está en el nivel más bajo desde que la agencia Eurostat inició sus registros en abril de 1998, una cota que también alcanzó en noviembre de 2024.

En comparación con julio de 2024, la tasa de desempleo cayó 0,2 puntos en los 20 países del euro. 

fpo/jca/an/avl

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR