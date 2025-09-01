El desempleo de la zona euro bajó ligeramente a un 6,2% en julio
Este contenido fue publicado en
1 minuto
El desempleo de la zona euro registró una ligera baja en julio a 6,2%, frente a un nivel de 6,3% registrado en junio, después de una revisión al alza de 0,1 puntos, anunció este lunes la agencia europea de estadística Eurostat.
La tasa de desempleo en los países del euro está en el nivel más bajo desde que la agencia Eurostat inició sus registros en abril de 1998, una cota que también alcanzó en noviembre de 2024.
En comparación con julio de 2024, la tasa de desempleo cayó 0,2 puntos en los 20 países del euro.
fpo/jca/an/avl