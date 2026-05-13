El desempleo en Francia aumenta al 8,1% en el primer trimestre

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La tasa de desempleo en Francia subió 0,2 puntos en el primer trimestre de 2026, hasta alcanzar el 8,1%, su nivel más alto en un lustro y un aumento de 0,7 puntos respecto al año anterior, informó el ente de estadísticas.

El número de personas sin empleo y que buscan trabajo activamente aumentó en 68.000 con respecto al trimestre anterior, hasta los 2,6 millones, precisó el Instituto Nacional de Estadística (Insee), con base en la definición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En el primer trimestre, la tasa de desempleo entre los jóvenes de 15 a 24 años retrocedió 0,4 puntos, hasta el 21,1%, pero avanzó también 0,4 puntos entre los de 25 a 49 años, al 7,3%.

Se mantuvo casi estable entre las personas mayores, en el 5,1% (+0,1 punto).

El Insee precisa que, desde la aplicación de la ley para el pleno empleo en enero de 2025, «los beneficiarios del RSA (subsidio de ingreso mínimo) y los jóvenes de 15 a 29 años representan cerca de la mitad del aumento de la tasa de desempleo».

Pero incluso sin tener en cuenta esa reforma, que prevé la inscripción automática de todas estas personas en las listas de demandantes de empleo, el objetivo del presidente Emmanuel Macron de reducir la tasa de desempleo al 5% al final de su segundo mandato en 2027 parece ahora inalcanzable.

A los 2,6 millones de personas consideradas desempleadas según la definición de la OIT se suman 1,8 millones que desean un empleo sin ser consideradas desempleadas, porque no buscan trabajo o no están disponibles de inmediato en el mercado laboral.

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