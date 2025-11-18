El Diccionario de Cambridge elige «parasocial» como la palabra del año 2025

Londres, 18 nov (EFE).- El Diccionario de Cambridge (Cambridge Dictionary), uno de los más prestigiosos de la lengua inglesa, escogió este martes «parasocial» como la palabra del año 2025.

El adjetivo hace referencia a la «conexión que alguien siente entre ellos y una persona famosa que no conocen, un personaje de un libro, película, serie de televisión o inteligencia artificial (IA)», de acuerdo con la definición publicada hoy por la institución británica en un comunicado.

El Diccionario de Cambridge justificó la elección de este término por su crecimiento en las búsquedas en internet, su uso en redes sociales y el aumento de la popularidad de los «asistentes de IA», que junto a las celebridades se han convertido en objeto de devoción parasocial.

La palabra puede usarse, por ejemplo, en este contexto: «Estoy obsesionado con este artista, tengo con él una relación parasocial».

Las búsquedas de la palabra en el Diccionario de Cambridge repuntaron el 30 de junio de 2025, cuando el youtuber IShowSpeed bloqueó a un seguidor al que calificó como su «parasocial número 1» y en septiembre experimentó una actualización en su definición para incluir la posibilidad de una relación con una inteligencia artificial.

A juicio de la institución británica, el término representa cómo 2025 ha sido el año en el que los ‘chatbots’ personalizados de las compañías de IA han dominado la conversación pública sobre el impacto psicológico, los beneficios y los peligros de las relaciones parasociales.

«Es interesante desde el punto de vista lingüístico porque ha transicionado de un término académico a uno utilizado por la gente común en sus publicaciones de redes sociales. Y también captura el ‘zeitgeist’ (espíritu) de 2025, mientras la fascinación del público con las celebridades y sus estilos de vida alcanza nuevas cotas», dijo el editor jefe de Cambridge Dictionary, Colin McIntoch, en la nota.

«Parasocial» toma el testigo del término «manifestar», que fue nombrada por la institución lingüística como su palabra del año en 2024, por su uso en internet y redes sociales en el sentido de «imaginar lograr algo que deseas con la creencia de que al hacerlo, aumentarán las probablidades de que suceda». EFE

