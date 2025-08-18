The Swiss voice in the world since 1935

El diccionario de Cambridge incluirá jerga de internet como ‘skibidi’ o ‘tradwife’

Londres, 18 ago (EFE).- Términos popularizados en internet y redes sociales como ‘skibidi’, ‘delulu’ o ‘tradwife’ se encuentran entre las más de 6.000 palabras que serán incluidas al Diccionario de Cambridge este año, informó este lunes la institución británica.

«La cultura de internet está cambiando la lengua inglesa y el efecto es fascinante para observar y capturar en el diccionario», dijo el gestor léxico del Diccionario de Cambridge, Colin McIntosh, en un comunicado.

Entre las nuevas palabras incluidas en los últimos doce meses, se encuentra el término ‘skibidi’, un «galimatías» que nace de una serie animada en YouTube denominada ‘Skibidi Toilet’ y que ha sido popularizada en internet por celebridades como Kim Kardashian.

El diccionario la define como una palabra «que puede tener diferentes significados, como algo guay o algo malo, o puede utilizarse como una broma sin significado real» y pone como ejemplo de su uso: «¿Qué skibidi estás haciendo?».

El Diccionario de Cambridge también agregó abreviaciones de términos ya existentes que se han popularizado en línea, como ‘tradwife’, que proviene de la traducción inglesa de ‘esposa tradicional’.

La acepción la describe como «una mujer casada, especialmente una que publica en redes sociales, que se queda en casa cocinando, limpiando, etc, y tiene hijos a su cargo».

Otra abreviatura destacable es la de ‘delulu’, que deriva de la palabra inglesa ‘delusional’ y expresa un sentimiento de «creer cosas que no son reales o ciertas, normalmente por elección».

«No ves todos los días a palabras como ‘skibidi’ o ‘delulu’ entrar en el Diccionario de Cambridge. Solo añadimos palabras cuando creemos que tendrán poder de permanencia», aseguró McIntosh.

La institución británica utiliza el llamado Cambridge English Corpus, una base de datos de más de 2.000 millones de palabras en inglés escrito y oral, para observar cómo las nuevas palabras se utilizan por diferentes personas, con qué frecuencia y en qué contextos.

Además de las palabras mencionadas, también se agregarán al diccionario otros términos como ‘broligarquía’, para referirse a un «grupo de personas, especialmente hombres, que dirigen empresas tecnológicas y tienen influencia política» o «mouse jiggler» (sacudidor de ratón) para denominar a la persona que pretende que teletrabaja cuando no lo está haciendo. EFE

