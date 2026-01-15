El diputado conservador británico Robert Jenrick anuncia su paso al populista Reform UK

Londres, 15 ene (EFE).- El diputado británico Robert Jenrick, que hoy fue expulsado del Partido Conservador y del grupo parlamentario ‘tory’, anunció horas después que se pasa a la formación populista de derechas Reform UK, creada por Nigel Farage y que ahora encabeza los sondeos de intención de voto.

Jenrick compareció junto a Farage en una rueda de prensa para anunciar su paso al partido, con un mensaje catastrofista en el que repitió el mensaje de que el país está «roto»: «los dos partidos mayoritarios, conservador y laborista, han roto el Reino Unido y no pueden arreglarlo».

Con este movimiento, Jenrick confirmó la «deserción» que la líder conservadora Kemi Badenoch denunció esta mañana, cuando lo acusó de «conspirar» contra el partido.

Cabe destacar que Jenrick estuvo a punto de liderar la formación ‘tory’, pero acabó segundo en los comicios internos de 2024 en los que se impuso Badenoch.

El nuevo ‘fichaje’ del Reform abundó en mensajes contra la inmigración, con «ciudades que ahora son irreconocibles» y con «terroristas que llegan a Inglaterra en pequeños barcos», en referencia a las chalupas que llegan por el Canal de la Mancha.

Jenrick pintó un país «que ha estado y está en declive», con viviendas inasequibles para la mayoría de británicos y en el que «nuestra antaño poderosa economía ahora es como la de Bulgaria».

En esta línea, expresó su convencimiento de que Reform UK traerá un cambio «real» a la nación.

Jenrick, de 44 años, era portavoz de Justicia del ‘shadow cabinet’, el gabinete que los conservadores forman en oposición al gobierno replicando una especie de gobierno paralelo para controlar al Ejecutivo.

Se convierte así en uno de los conservadores de mayor rango que abandona las filas del partido para pasarse al partido de Farage, claramente en alza ante los comicios municipales y regionales del próximo 7 de mayo.

Esta semana está resultando fatal para el partido conservador: el martes, Reform UK anunció el paso a sus filas de otro prominente conservador, Nadhim Zahawi, que fue ministro de Economía en el Gobierno de Boris Johnson. EFE

