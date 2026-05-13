El director ejecutivo de Nvidia acompaña a Trump en su viaje a China

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El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, viajó el martes con Donald Trump en el avión presidencial Air Force One rumbo a Pekín para las tan esperadas conversaciones entre el mandatario de Estados Unidos y su par chino, Xi Jinping, constató la prensa.

Las dos mayores economías del mundo compiten por dominar el mercado mundial de la inteligencia artificial (IA), que depende de chips de alto rendimiento en los que Nvidia es líder.

Las empresas tecnológicas chinas tienen prohibido comprar los semiconductores de IA más avanzados de Nvidia, con sede en California, en virtud de las normas de exportación de Estados Unidos que, según Washington, tienen como objetivo proteger la seguridad nacional.

El empresario nacido en Taiwán ha abogado por el uso de los chips de su empresa en China, donde Pekín ha estado acelerando el desarrollo de sus propios semiconductores.

Huang subió al Air Force One durante una parada para repostar en Anchorage, Alaska, observaron periodistas acreditados el martes.

Inicialmente, no figuraba en la lista de directivos empresariales que viajaban con Trump publicada por la Casa Blanca y que incluye a Elon Musk (Tesla), Tim Cook (Apple) y Kelly Ortberg (Boeing).

Huang «asiste a la cumbre por invitación del presidente Trump para apoyar a Estados Unidos y los objetivos de la administración», declaró un portavoz de Nvidia a la AFP.

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