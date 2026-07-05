El doble terremoto de Venezuela en cifras

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Redacción américa, 4 jul (EFE).- Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la zona norte de Venezuela el miércoles 24 de junio han dejado daños cuantiosos en viviendas, activos económicos, comercios y otro tipo de construcciones, así como en pérdidas humanas que aún se siguen contabilizando a medida que avanzan los trabajos de rescate y remoción de escombros.

1.- Fallecidos y heridos

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, elevó este sábado a 2.954 la cifra de fallecidos y a 16.592 las personas que resultaron heridas, en un mensaje publicado en Telegram, sin actualizar la cifra de desaparecidos que se mantiene en 157 desde el pasado 25 de junio.

Los españoles fallecidos en el doble terremoto de Venezuela ascienden a 34, informaron fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores español, que redujo a 140 la cifra de desaparecidos entre sus nacionales tras localizar a once bajos los escombros.

El viernes pasado, la portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM), Zoe Brennan, señaló que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos.

2.- Equipo de rescate

En el desglose oficial, el también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, indicó que 6.462 personas habían sido rescatadas.

Algunos grupos de rescatistas internacionales, que ascendía el jueves a 3.000, según cifras de la ONU, comienza a abandonar las zonas afectadas a medida que disminuye la probabilidad de encontrar personas con vida.

Además, numerosos venezolanos se han integrado a las labores de rescate en las edificaciones afectadas y han organizado recolecciones de insumos y traslado de donaciones. Según cifras oficiales, hay más de 17.800 voluntarios.

3.- Réplicas

Tras los dos grandes terremotos del 24 de junio, Venezuela ha registrado 942 réplicas.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó este sábado una decena de sismos, con magnitudes comprendidas entre 3,1 y 2,5.

4.- Ayuda humanitaria

Brasil envió este sábado un sexto vuelo con ayuda humanitaria para Venezuela, cargado con seis toneladas de vacunas, insumos médicos y medicinas.

Además, el Gobierno dominicano y la aerolínea Arajet dispusieron un vuelo humanitario a Venezuela en el que se transportó un hospital móvil, medicamentos y materiales de primera necesidad.

El hospital de campaña instalado por la cooperación española comenzó este sábado a operar en un parque de Caracas, donde hay decenas de tiendas de campaña ocupadas por afectados por el doble terremoto.

5. Daños

Los daños causados en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios o comercios tras los dos terremotos tienen una estimación preliminar de 6.700 millones de dólares, según una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (RAPIDA) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La NASA, a partir de imágenes satelitales, indica que los temblores podrían haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada.

Por su parte, el Gobierno detalló hoy en su última actualización que unas 16.309 personas se quedaron sin vivienda y que 86.794 familias han sido atendidas, por lo que se han habilitado 80 campamentos transitorios.

Mientras que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha documentado 16.000 los ciudadanos que han debido buscar un lugar alternativo para vivir. EFE

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